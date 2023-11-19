Çin’in en büyük otomotiv ihracatçısı ve dünyanın en büyük otomotiv markalarından Chery, Türkiye’nin dört bir yanındaki yetkili satış ve satış sonrası ağıyla kullanıcılara güvenilir hizmetler sunmaya devam ediyor. Chery Türkiye, açılışını gerçekleştirdiği 6 yeni hizmet noktasıyla birlikte Türkiye’nin 25 ilindeki yetkili satış ve satış sonrası hizmet ağını 40 adede yükseltti. Chery, Türkiye’deki tüm yetkili satış noktalarında satış sonrası servis hizmeti vererek kullanıcılarına güvenilir, konforlu, teknolojik ürünler ve servis hizmetleri sunmaya devam ediyor.

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden Chery, hem satış adetleriyle hem de yetkili satış ve satış sonrası hizmet ağıyla büyümeye devam ediyor. Bu kapsamda Chery Türkiye; İstanbul’da Mengenler Etiler, Mengenler Davutpaşa ve Tepretoğulları, Ankara’da Mengenler Ankara, Bursa’da Gönye Nilüfer ve Şanlıurfa’da Bertansa olmak üzere 6 yeni yetkili satıcı ve servis noktası ile hizmet alanını genişletti. Chery Türkiye, yeni yetkili satıcı ve servis noktaları ile birlikte 25 ilde 40 noktaya ulaşan hizmet ağıyla dikkat çekiyor. Chery, Türkiye’deki tüm yetkili satış noktalarında satış sonrası servis hizmeti de sunarak kullanıcılarına tam teşekküllü bir hizmet sağlamaya devam ediyor. Yeni Chery yetkili satıcıları, tıpkı hâli hazırda var olan yetkili satıcılar gibi konusunda uzman ve uzun seneler otomotiv sektöründe öncü ve çoklu otomotiv markalarını bünyesinde barındıran deneyimli yetkili satıcılardan oluşuyor. Yetkili satıcı ağına katılan 6 yeni yetkili satış noktası ile Türk tüketicisi ile buluşmaya devam ettiklerini belirten Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan, “Bugün 25 ilimizde bulunan 40 yetkili satıcımızla Türkiye’de de müşterilerimizle buluşmaya devam ediyoruz. Mart 2023 itibarıyla satışına başladığımız 3 yeni SUV modelimizle birlikte her geçen gün büyüyen satış ve satış sonrası hizmetlerimizle hedefimiz, mutlu müşteriler yaratarak daha fazla tercih edilmek ve Chery’nin güvenilir, konforlu, teknolojik ürünler sunduğunu göstermektir” dedi.

Chery, Türkiye’nin her bölgesinde satış ve satış sonrası hizmetler sunuyor!

Mart 2023’ten itibaren Türkiye pazarına giriş yapan Chery Türkiye, Marmara Bölgesi’nde 17, Ege Bölgesi’nde 7, İç Anadolu Bölgesi’nde 6, Karadeniz Bölgesi’nde 2, Akdeniz Bölgesi’nde 3, Doğu Anadolu Bölgesi’nde 2 ve Güneydoğu Anadolu

Bölgesi’nde 3 ilde satış ve satış sonrası faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki yetkili satıcıları ile hem satış hem de satış sonrası hizmetler sunan Chery Türkiye, segmentlerinde oldukça iddialı SUV modelleri OMODA 5, Tiggo 7 PRO ve Tiggo 8 PRO ile kullanıcıların beğenisini kazanıyor.