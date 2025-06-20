Bu kapsamda Chery TIGGO serisi, 50 km/s mobil kademeli bariyer darbe testi, 60 km/s mobil deforme olabilen bariyer yan darbe testi ve %100 rijit bariyer önden darbe testi de dahil olmak üzere Euro NCAP protokollerine göre kapsamlı bir dizi iç güvenlik değerlendirmesinden başarıyla geçti. Kirişle yapılan zorlu yandan çarpışma testinde elde edilen en güncel sonuç, modelin beş yıldızlı güvenlik seviyesine sahip olduğunun açık bir kanıtı niteliğinde. Chery gelecekte de “Güvenlik en büyük lüks” ilkesine sadık kalmaya devam edecek.

Çinli otomotiv devi Chery, Euro NCAP test protokollerine tam uyum içerisinde gerçekleştirilen ve 32 km/s hızla yapılan zorlu yandan kiriş çarpışma testini başarıyla geçerek, pasif güvenlik performansını, yüksek voltajlı sistem korumasını ve bir kazadan sonra kurtarma için erişilebilirliğini kanıtladı. Bu mükemmel sonuçlar, Chery'nin “güvenlik en büyük lüks” ürün felsefesini doğruluyor.

Yandan çarpışma güvenliği araç üretiminde en zorlu güvenlik testlerinden birini temsil ediyor. Bu alanda son derece sınırlı katlanma bölgeleri mevcut olduğundan, darbe kuvvetlerini emme sorumluluğunu esas olarak yan yapılar, özellikle kapı destekleri ve B sütunları üstleniyor. Bu da son derece karmaşık enerji yönetimi tasarımları ve bu kritik alanlarda artan yapısal dayanıklılık gereksinimleri gerektiriyor. Kiriş darbelerinde ise durum daha da zorlaşıyor, çünkü rijit gövdesiyle kirişin araç gövdesi ile temas alanı çok az olduğundan aşırı derecede lokal gerilme yoğunlaşmalarına yol açıyor. Bu yüksek basınç noktaları, önemli ölçüde daha fazla girinti deformasyonuna neden oluyor. Bu nedenle modern elektrikli araçlarda hem yolcu bölmesi hem de batarya takımı daha gelişmiş koruma çözümleri gerektiriyor.

Mükemmel koruma özelliklerini kanıtladı!

Chery, en güncel yandan kiriş çarpışma testinde 32 km/s hızla 254 mm çapındaki sert bir direğe doğru yandan savruldu. Darbe, olası bir kazada en savunmasız noktalardan biri olan sürücü kapısına geldi. Ön koltuklarda oturan iki çarpışma testi mankeninin kritik vücut bölgelerinde önemli yaralanmalara rastlanmaması, aracın mükemmel koruma özelliklerine sahip olduğunu gösterdi. Bu kapsamlı test sonuçları Chery'nin çok katmanlı güvenlik yaklaşımını ortaya koydu.

Koruma sistemleri hassas bir zamanlamayla çalıştı

Modelin yolcu bölmesi mükemmel bir yapısal bütünlük sergilerken, A, B ve C sütunları minimum girintiye sahip oldu ve tüm kapılar darbe boyunca güvenli bir şekilde kapalı kaldı. Bu sayede yan darbelerde kritik bir güvenlik önlemi olan yolcunun fırlaması etkili bir şekilde önlendi. Koruma sistemleri ise hassas bir zamanlamayla çalıştı; yan hava yastıkları, perde hava yastıkları ve uzak-yan hava yastıkları milisaniyeler içinde açılarak koruyucu tampon bölgeler oluşturdu.

Bu sistemler, sürücüyü iç döşeme parçalarından ve yan camlardan etkili bir şekilde izole ederken, ön koltukta oturanlar için ikincil darbeleri önemli ölçüde azaltıyor. Bununla birlikte emniyet kemeri gerdiricileri derhal devreye girdi ve koltuk yapıları kaza anında sağlam kaldı. Küresel elektrikli araç güvenlik standartlarına uyumlu olan yüksek voltaj sistemi ise çarpma anında elektriği anında kesiyor. Batarya takımı herhangi bir yer değiştirme, elektrolit sızıntısı veya termal kaçak olmadan stabil kaldı. Akıllı acil müdahale sistemi, acil çıkış için darbesiz yan kapı kollarını otomatik olarak açtı ve ilk müdahale ekiplerine yardımcı olmak için tehlike uyarı ışıklarını etkinleştirdi. Ayrıca yakıt sisteminin tamamen sağlam kalması ve hiçbir sızıntının tespit edilmemesi, Chery'nin kapsamlı güvenlik mühendisliğini bir kez daha doğruladı. Gerçek araç güvenliği, yapısal gücün çok ötesinde yolcuları koruyan akıllı bir koruma yaratmakla ilgili.

Kafes tipi enerji sönümleyici kapsül!

Chery'nin yeni global TIGGO serisinin zorlu Euro NCAP yandan çarpışma testinde gösterdiği başarılı performans, kapsamlı güvenlik teknolojisi matrisini ortaya koyuyor. Chery'nin gelişmiş T2X platformu temel alınarak geliştirilen ve küresel beş yıldızlı güvenlik standartlarına uygun olarak tasarlanan TIGGO serisi, optimize edilmiş çarpışma enerjisi yönetimine sahip yenilikçi “kafes tipi enerji sönümleyici kapsül” gövde yapısına sahip. Bu gelişmiş mimari, önden darbelere karşı iki yatay ve üç dikey yük yolu ağı, stratejik olarak konumlandırılmış altı çarpışma kutusu ve iki katmanlı yan darbe sönümleme sistemini içeriyor. Yandan kiriş çarpışmalarında bu entegre tasarım, yolcu bölmesi deformasyonunu en aza indirirken olağanüstü gövde rijitliği sağlıyor ve yolcular için etkin bir koruyucu kalkan oluşturuyor.

Barşarılı TIGGO serisi, gövdesinin yüzde 85'inin yüksek dayanımlı çelikten, yüzde 21'inin ise 1300 MPa çekme dayanımına sahip ultra yüksek dayanımlı ısıl işlemle şekillendirilen bileşenlerden oluşmasıyla, gelişmiş malzeme mühendisliğinin bir örneği olarak dikkat çekiyor. Elbette bu da genel çarpışma dayanıklılığını önemli ölçüde artırıyor. Ön yapının üç katmanlı çarpışma kutusu sistemi, 1500 mm genişliğinde ve 1,6 metre uzunluğundaki devasa tampon kirişi ve 140 mm yüksekliğindeki çarpışma rayıyla sinerjik olarak çalışarak çok boyutlu bir darbe sönümleme ağı oluşturuyor. Bu gelişmiş mimari, çarpışmalarda optimum enerji dağılımını garantiliyor. İleri teknoloji 1300 MPa Tailor Rolled Blank (TRB) teknolojisine sahip olan B sütunu ise yapısal yapışkan takviyelerle (CBS blokları) birleştirilerek çift amaçlı bir çözüm sağlıyor: elektrikli versiyonlarda kritik batarya takımını korurken yolcunun hayatta kalma alanını da koruyor.

İkincil darbelerde maksimum koruma sağladı!

TIGGO serisi, şiddetli önden darbeler sırasında aktif olarak serbest kalan, güç aktarma sistemi bileşenlerini stratejik olarak aşağıya doğru yönlendirerek kabine girmeyi önleyen ve enerji sönümlemesi için ek alan yaratan sektördeki en iyi yardımcı şasi ayırma sistemine sahip. Ayrıca, dört tekerlekten çekişli versiyonlarda 2.060 mm genişletilmiş yan perde hava yastıkları da dahil olmak üzere 10 adet hava yastığı standart olarak sunuluyor. Takla yönetim kalibrasyonu ise 6 saniyelik basınç tutma teknolojisiyle birleşerek, olası ikincil darbeler de dahil olmak üzere tüm darbe dizisi boyunca yolcuların korunmasını sağlıyor.

Chery TIGGO serisi, 50 km/s mobil kademeli bariyer darbe testi, 60 km/s mobil deforme olabilen bariyer yan darbe testi ve %100 rijit bariyer önden darbe testi de dahil olmak üzere Euro NCAP protokollerine göre kapsamlı bir dizi iç güvenlik değerlendirmesinden başarıyla geçti. Kirişle yapılan zorlu yandan çarpışma testinde elde edilen en güncel sonuç, modelin beş yıldızlı güvenlik seviyesine sahip olduğunun açık bir kanıtı niteliğinde. Chery gelecekte de “Güvenlik en büyük lüks” ilkesine sadık kalmaya devam edecek. Şirket, sürekli inovasyon ve yolcu korumasına odaklanma yoluyla dünya genelindeki kullanıcılara daha güvenli ve daha kaliteli ulaşım deneyimleri sunmayı hedefliyor.

Chery Türkiye hakkında

Chery International, pazarı daha iyi anlamak ve kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla, Eylül 2022’de, Türkiye’de %100 iştirak ile Chery Türkiye’yi kurdu. Chery Türkiye, Chery markasına ait tüm model ve yedek parçaların Türkiye’deki lojistiği, satışı ve satış sonrası hizmetlerinden sorumludur. Şirket, tüm ticari satışlardan sorumlu olmak üzere; satış, satış sonrası, bayi ağı geliştirme, iletişim ve diğer departmanlarını kurdu. Faaliyetlerini 7 bölgede toplam 50 yetkili satıcı ile sürdürüyor. Şirket, 21 Mart 2023’te TIGGO 8 PRO, TIGGO 7 PRO ve OMODA 5 olmak üzere üç SUV modelini pazara sundu. Bu üç model, kalite açısından üst düzey mükemmellik, tasarım açısından şıklık ve en yüksek teknolojik konfigürasyona sahip olmasıyla beğeni topluyor. 7 koltuklu SUV TIGGO 8 Pro Max, ihtişamı, lüks hissi ve güçlü duruşuyla en üst segment otomobil olarak öne çıkıyor ve D-SUV pazarında ilk sırada yer alıyor. TIGGO 7 Pro Max, konfor ve verimlilik açısından aile SUV’ları arasındaki ilk tercih oluyor. OMODA 5 ise; fütüristik tasarımı ve artan kalitesiyle geniş kullanıcı kitlelerine hitap ediyor.