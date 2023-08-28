Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Chery, 22-24 Ağustos tarihleri arasında Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenen 2023 Güney Afrika BRICS’in resmi başkanlık ulaşım aracı ortağı oldu. 60 adet Chery TIGGO 8 PRO’nun görev yaptığı konferansın hazırlık ve düzenleme döneminde devlet başkanları ve uluslararası temsilcilerin ulaşımından Chery sorumlu oldu.

Chery, Çinli markaların gücünü ve liderliğini tüm dünyaya gösterdi

Bir otomobil markasının resmi başkanlık araç ortağı olarak seçilebilmesi için küresel düzeyde önemli bir varlığa sahip olması gerekiyor. Seçilen modelin de en üst düzeyde lüks, performans ve güvenlik sağlaması gerekiyor. Elbette aracın görünümü de dikkate alınıyor. Chery TIGGO 8 PRO da, tüm bu gereksinimleri karşılayan tasarımı, donanımı ve güvenliğiyle markanın küresel performansını yükseltirken, dinamik ve enerjik görünümüyle, 2023 Güney Afrika BRICS’in parlayan yıldızı oldu.

Markanın istikrarlı gelişimi ve yurtdışı pazar araştırmaları

Chery markası ilk olarak, yaklaşık 20 yıl önce, Çin dışındaki pazarlara açılma kararı aldı. Marka, 2001 yılında Chery 10 Fengyun adındaki sedan modelinin ilk partisini Suriye’ye ihraç etti. Bu Chery’nin, “Yurtdışı gelişimini” resmen başlattı ve Çinli sedanlarının toplu ihracatı için örnek oluşturdu. Chery, 20 yılı aşkın bir süredir farklı ortamlar, pazar koşulları ve tüketici alışkanlıklarına göre pazar değişikliklerini takip ediyor. Chery, kullanıcıların giderek farklılaşan ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli olarak rekabetçi modeller sunuyor. Chery tüm bu süre boyunca bağımsız fikri mülkiyet haklarını her zaman kendi elinde tuttu. Kuzey Amerika, Avrupa ve Şangay’da 6 Ar-Ge Merkezi’ni içeren küresel bir araştırma-geliştirme sistemi kurdu. Chery ayrıca, ülkenin en büyük ve en gelişmiş otomotiv mühendislik merkezine de sahip. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Japonya, Brezilya ve Şili dahil olmak üzere 10’un üzerinde denizaşırı ülke ve bölgede, 500’ün üzerinde yabancı patent başvurusunda bulunuldu.

Övgü kazanan ihraç modeli oldu

Chery’nin Çin’e ek olarak diğer tüm yurt dışı pazarlarındaki ana modeli TIGGO 8 PRO, 7 kişilik olabilen D segmentindeki bir SUV. Brezilya Devlet Başkanı’nın konuklarını karşıladığı ve ulaşım aracı olarak görevlendirilen Chery TIGGO 8 PRO, birçok kez önemli konukları konfor ve güvenlik içinde ağırladı. Katar’daki Chery operasyonunda da önemli bir yeri olan öncü model TIGGO 8 PRO, Qatar Airways’in resmi aracı olarak da hizmet veriyor. Başarılı SUV aynı zamanda Katar’da “En Akıllı Öncü SUV” ödülünü de kazandı. Chery TIGGO 8 PRO ayrıca, Tokyo Olimpiyatları, Pekin Kış Olimpiyatları ve Katar Dünya Kupası’nda da aktif görevler üstlenerek, önde gelen uluslararası yarışmalarla iş birliği yapılmasını sağladı.

Chery büyümesine devam ediyor

Yüksek standarttaki uluslararası etkinliklerin kaliteli araç hizmetleri gerektirdiğini bilenler Chery TIGGO 8 PRO’yu tercih ediyor. Sınıfının en iyi güç, performans, ileriye dönük teknolojik konfigürasyon ve üst seviye sürüş deneyimiyle 2023 Güney Afrika BRICS’in resmi başkanlık aracı ortağı olan Chery TIGGO 8 PRO, markanın gelecekte teknolojik devrim 2.0 yönündeki hamlesini simgeliyor. Dünya çapına yayılmış AR-GE merkezleri ve Çin’deki dev fabrikalarında küresel pazarların beklentilerine göre araçlarını sürekli yenileyen Chery, yıllık 200.000+ ihracat hamlesine ulaşan ilk Çinli marka olarak bunu kanıtlıyor.