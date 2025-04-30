Chery, araçları gerçek yaşam senaryolarına kusursuz bir şekilde entegre ederek dünyanın dört bir yanındaki aileler için daha iyi bir yaşam yaratma vizyonunu canlı bir şekilde hayata geçirdi ve ziyaretçilerin "mobil yaşam alanı" konseptini ilk elden deneyimlemelerine olanak tanıdı.

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden Chery, Süper Hibrit teknolojisi CSH ile Şangay’da adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Üstün sürüş teknolojilerinin yanı sıra yaşamı kolaylaştıran “Sınırsız Yaşam” konsepti sayesinde Chery, bu vizyon altında en önemli teknolojilerini bir araya topladı.

Chery’nin her segmentteki lider modelleri sergi alanında yer aldı!

Statik sergi alanında her biri kendine özgü bir yaşam tarzı senaryosunu hayata geçiren özenle tasarlanmış birbirinden farklı dört amiral gemisi TIGGO modeli sergilendi. TIGGO9 evcil hayvan sahiplerinin hayatını kolaylaştıran özel bir evcil hayvan moduyla öne çıktı. Aktif hale getirildiğinde klima çalışmaya devam ederken aracın kapı ve pencereleri otomatik olarak kilitliyor. Çevre dostu iç mekan malzemeleriyle birleşerek hayvansever aileler için güvenli ve konforlu bir “evcil hayvan cenneti” yaratılıyor. Chery HIMLA pick-up ise akıllı dış mekan ekipmanı şarj sistemiyle birlikte şehir içi ulaşımdan vahşi doğa keşfine kadar her türlü senaryoya uygun bir ulaşım ekosistemi yaratarak daha fazla aile için farklı ve tatmin edici yaşam tarzı seçenekleri sunarak Chery’nin gelecek vizyonunu yansıttı. TIGGO serisi, optimize edilmiş yapısal teknolojisi sayesinde bu segmentteki rakiplerine kıyasla üstün iç mekan kullanımı sağlıyor. Chery, kullanıcının mekânsal pratiklik algısını geliştirme kapsamında bir dizi sürükleyici ve etkileşimli etkinlik de gerçekleştirdi.

Chery Şangay’da Süper Hibrit (CSH) V2L teknolojisi ile öne çıktı!

Dinamik deneyim alanı, teknolojinin modern yaşam tarzını nasıl yeniden tanımladığını Şangay’da ortaya koyuyor. Canlı bir gösteride CSH'nin harici güç ihtiyaçları için bataryanın yüzde 30'unu ayıran “Güç Rezervi” modu vurgulandı. Akıllı enerji geri kazanım sistemi sayesinde araç, dört saate kadar kesintisiz güç sağlayabiliyor ve dönüş yolculuğu için yeterli menzile sahip oluyor. Bu kusursuz, kesintisiz güç deneyimi katılımcıları etkiledi ve “Geçmişte kamp yapmak için büyük jeneratörler taşımak gerekiyordu şimdi ise tek bir araç her şeye güç veriyor” şeklinde yorumlandı. CSH, V2L işlevi dışında farklı sürüş koşullarında optimum enerji verimliliğini garantileyen akıllı bir enerji yönetim sistemiyle donatılmış durumda. Güç Rezervi modu, kullanıcıların kamp veya arazi sürüşü gibi deneyimlerinde sistemin önceden yüksek enerji rezervlerini koruması için hedef şarj seviyesini önceden belirlemesine olanak tanıyor ve sürücünün her yolculukta sürüşe tamamen odaklanmasını sağlıyor.

Mekan tasarımı ve teknolojik güçlendirme yaklaşımlarının bir arada sunulduğu “Sınırsız Yaşam” konsepti, Chery'nin dünya genelindeki aile odaklı kullanıcılarının değişen ihtiyaçlarına öncelik verme konusundaki kararlılığını Şangay’da bir kez daha gösterdi. Chery, CSH'yi geliştirmeye devam ederken aile ulaşımının geleceği şekilleniyor. Gerçek anlamda elektrikliye geçiş, sadece güç aktarma organlarında bir devrim değil aynı zamanda yaşam tarzı ihtiyaçlarına ilişkin derin bir anlayış anlamına da geliyor.