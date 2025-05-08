Sunduğu birbirinden iddialı SUV modelleri ile 2 yıl gibi kısa bir sürede Türkiye pazarında 100 bin üzerinde satış adedine ulaşarak rekor kıran Chery, mayıs ayı boyunca geçerli olan nakit alım indirimleri ve kredi olanakları ile yeni bir SUV sahibi olmayı kolaylaştırıyor.

TIGGO8 PRO MAX'de 300.000 TL Nakit İndirimi ve 600.000TL %0 Faizli Kredi Fırsatı!

Akıllı sürüş teknolojileri ve kaliteli yaşama odaklanmış 7 kişilik geniş hacimli SUV modeli olan TIGGO8 PRO MAX’in 2025 model yılı Intelligent versiyonunda bireysel müşterilere öze 300.000 TL nakit indirimi ve 200.000 TL için 11 ay kredi avantajı olanakları sunuluyor. Bununla birlikte 2025 model TIGGO8 PRO MAX’in Exceptional versiyonunda ticari müşterilere özel 300.000 TL nakit indirimi ve 600.000 TL 6 ay %0 faizli kredi avantajı yer alıyor. Chery TIGGO8 PRO MAX, akıllı sürüş destek sistemleri ve teknolojik sürüş deneyimine odaklanan 7 kişilik geniş hacimli bir SUV modeli olarak öne çıkıyor. Markanın Türkiye’deki “Amiral Gemisi” pozisyonunda konumlandırdığı Chery TIGGO8 PRO MAX, gelişmiş ADAS sistemleri, 24.6” bilgi-eğlence sistemi, sanal gösterge paneli, 540° Görüş Sistemi, SONY ses sistemi, kablosuz CarPlay ve Android Auto bağlantısı, açılabilir panoramik cam tavanı, ısıtmalı ve soğutmalı ön koltukları ile premium konfor duygusunu yaşatıyor. TIGGO8 PRO MAX, Intelligent ve Exceptional olmak üzere iki farklı donanım seviyesi ile kullanıcılarla buluşuyor.

TIGGO7 PRO MAX'de 300.000 TL Nakit İndirim ve 200.000 TL Kredi Fırsatı!

SUV sınıfında konfor ve güvenlik arayan ailelerin tercihi TIGGO7 PRO MAX‘in 2025 model yılı Exceptional ve Intelligent versiyonlarında 300.000 TL nakit indirimi ve 200.000 TL 11 ay kredi olanakları sağlanıyor. Chery, TIGGO7 PRO MAX, SUV segmentinde şık görünüm, güvenlik ve sürüş konforuna odaklanan müşterileri hedefliyor. TIGGO7 PRO MAX, görünüm olarak TIGGO ailesinin tasarım dilini benimsiyor. TIGGO7 PRO MAX, gelişmiş ADAS sistemleri, 24.6” bilgi-eğlence sistemi, sanal gösterge paneli, 540° görüş sistemi, SONY ses sistemi, akıllı sesli komut sistemi, kablosuz CarPlay ve AndroidAuto, açılabilir panaromik cam tavan, ısıtmalı ve soğutmalı ön koltuklar, anahtarsız giriş & çalıştırma, 19” alüminyum alaşımlı jantlar gibi üst seviye donanımları ile öne çıkıyor.

OMODA 5 PRO’da 300.000 TL Nakit İndirim ve 200.000 TL Kredi Fırsatı!

Genç, dinamik ve iddialı tasarımıyla öne çıkan OMODA 5 PRO’nun 2025 model yılı Exceptional versiyonuna özel 300.000 TL nakit indirimi ve 200.000 TL 11 ay bireysel kredi avantajı, Intelligent versiyonunda ise 250.000 TL nakit indirimi ve 200.000 TL için 11 ay bireysel kredi kullanıcılara sunuluyor. Müşterilerinin beklentilerine uygun olarak tasarlanan ve geliştirilen OMODA 5 PRO; kısa zamanda Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modelleri arasında yerini aldı. Model, fütüristik tasarımı, gelişmiş ADAS Sistemleri, 24.6” bilgi-eğlence sistemi, 540° Görüş Sistemi, SONY ses sistemi, kablosuz CarPlay ve Android Auto bağlantısı, ısıtmalı ve soğutmalı ön koltukları, direksiyon ısıtması ve açılabilir cam tavan gibi üst seviye donanımları ile öne çıkıyor.

Chery, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak sunduğu modellerde 5 yıl veya 150.000 kilometre garanti avantajı ile güvenilirliğini bir kez daha kanıtlıyor. SUV segmentinde fark yaratan modelleri ve avantajlı kampanyalarıyla Chery, mayıs ayı boyunca özel fırsatlar sunmaya devam ediyor.