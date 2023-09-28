Türkiye, Rusya, Orta Asya, Brezilya, Güney Afrika, Meksika, Endonezya, Avustralya ve Malezya olmak üzere 9 farklı pazarda, denizaşırı alt kuruluşları bulunan Chery, 6 adet Ar-Ge Merkezi, 10 adet Çin dışı fabrika kurarak, dünya genelinde 1.500’ün üzerinde bayi ve servis noktasına ulaşarak, küresel pazar stratejisini hızlandırıyor. Mart 2023’te resmi olarak kurulan ve pek çok ülkeye örnek olan Chery Türkiye de kısa zamanda pazarda en çok tanınan ve aranan otomotiv şirketi ve markalardan biri konumuna geldi.

Mart 2023’te resmi olarak kurulan Chery Türkiye, kısa zamanda pazarda tanınan ve aranan bir otomotiv şirketi ve marka konumuna geldi. Chery’nin küresel pazar stratejisini hızlandırmaya yönelik hedeflerinde etkin bir rol oynayan Türkiye, hızlı bir gelişim göstererek pek çok ülke için de örnek oldu. Çin’in uluslararası pazarlardaki ilk bağımsız markası olan Chery, Çinli markaların küreselleşme stratejilerini uygulamasına yönelik “Chery Planı”nı, “Sadece ihracat”, “Kullanıcıların beğenisini kazanma” ve “Marka gücünü artırma” olmak üzere üç aşamalı yürütüyor. Güncel haliyle Chery’nin; Türkiye, Rusya, Orta Asya, Brezilya, Güney Afrika, Meksika, Endonezya, Avustralya ve Malezya olmak üzere 9 farklı pazarda, denizaşırı alt kuruluşları bulunuyor. 6 adet Ar-Ge Merkezi, 10 adet Çin dışı fabrika kurarak, yurt dışı pazarlarındaki faaliyetlerini daha da genişleten Chery, dünya genelinde 1.500’ün üzerinde bayi ve servis noktasına ulaştı. Chery, küresel Ar-Ge çalışmaları, üretim ve kalite yönetim sistemi ile ürün kalitesine paralel bir biçimde, varlık gösterdiği tüm pazarlarda rekabet gücünü sürekli artırıyor. Chery, 12 milyonun üzerinde küresel kullanıcı ve yaklaşık 3 milyonun üzerinde denizaşırı kullanıcıyla, dünya genelinde 80’in üzerindeki ülke ve bölgede faaliyet gösteriyor. Chery, Çinli üreticiler arasında binek otomobil ihracatında üst üste 20 yıldır ilk sırada yer alıyor.

Kullanıcı temalı yeni bir ekosistem kuruluyor!

Bir markanın gerçek anlamda “Marka gücünü” artırabilmesi için denizaşırı ülkelerdeki tüketiciler tarafından tanınmasının öneminin farkında olan Chery, her zaman kullanıcı odaklı bir konsepte bağlı kalıyor ve kullanıcı temalı yeni bir ekosisteme kendini adıyor. Kişiselleştirilmiş ve yerelleştirilmiş operasyon stratejileri ile Chery, yerel kültür, gelenekler ve alışkanlıklarla bütünleşirken, farklı pazarlardaki kullanıcı özelliklerine dayalı özel hizmetler sunmak üzere bir dizi çevrimiçi ve çevrimdışı marka oluşturma faaliyeti yürütüyor. Örneğin Brezilya’da Chery; çevrimiçi listeleme ve kapıdan kapıya araç teslimatı/test sürüşü gibi farklı hizmetler sunuyor. Kullanıcılarla dost bir marka olarak, her biri marka değerine ve vizyonuna uygun yerel otomobil fan kulüpleriyle etkinlikler düzenliyor.

“İyi Bir Ürün” olarak anılabilmenin yolu teknolojiden geçiyor!

Üretilen her ürünün, kullanıcı odaklı ürün özelliklerini içererek, “iyi bir ürün” olarak anılmasının yolu teknoloji kullanımından geçiyor. Chery’nin teknolojik marka imajı, motorlar da dâhil olmak üzere benzersiz teknolojilerden kaynaklanıyor. Bununla birlikte Chery’nin teknoloji anlayışı, sadece “Yeni 4 Modernizasyon” gibi geleneksel temel teknolojileri kapsamakla kalmıyor; aynı zamanda temel sistemler, ileriye dönük teknolojiler, platform paylaşımı, dijital ekonomi, değer zinciri ve ekosistemler gibi birçok boyutu da içeriyor. Sektörde öncü birçok teknolojiyle Chery ürünleri, daha güçlü ve entegre performans, daha konforlu çevre dostu kabinler, daha konforlu çalışan araçlar ve daha kapsamlı tüm koruma ve güvenlik avantajlarıyla, kullanıcılara benzersiz bir sürüş deneyimi sağlıyor.

Chery, uluslararası pazarlarda “Made in China”nın harika bir kartviziti haline geliyor; marka imajı ve etkisi de sürekli gelişiyor. Chery, gelecekte küresel pazarlardaki rekabet karşısında güçlü temeller oluşturmak üzere, küresel pazar düzenini daha da hızlandırıyor.