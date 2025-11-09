Chery Grubu, ocak–ekim döneminde ise toplamda 2 milyon 288 bin 929 adet araç satarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 büyüme kaydetti ve bu döneme ait satış rekorunu kırdı. Markanın küresel kullanıcı sayısı artık 18 milyonu aşarken, bunların 5,56 milyonu yurtdışında bulunuyor.

Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik çalışmalarıyla önce çıkan Çinli otomotiv devi Chery Grubu, ekim ayına ilişkin satış verilerini açıkladı. Buna göre grubun ekim ayında satışları, 281 bin 161 adede ulaştı ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3’lük bir artış kaydetti. Chery Grubu’nun yeni enerji araçları (NEV) satışları ise, geçen yıla göre yüzde 54,7 artarak 110 bin 346 adede yükseldi. Böylece Chery, tarihinde ilk kez aylık 110 bin adetlik NEV satışını aşmış oldu.

Üst üste 6 aydır ihracatı 100 bin adedi aşıyor!

Ekim ayında grubun yurtdışı sevkiyatları 126 bin 434 adet olarak gerçekleşti. Yıllık bazda yüzde 13 artışa işaret eden bu rakam, aynı zamanda Chery Grubu’nun art arda 6 aydır 100 bin adedin üzerinde ihracat gerçekleştirmesi anlamına geliyor. Toplam ihracat sayısı 1 milyon 62 bin 862 araca ulaşan Chery Grubu, bir takvim yılı içinde 1 milyon araç ihracatını aşan en hızlı Çinli otomobil üreticisi olarak sektörde yeni bir rekora imza attı. Öte yandan Chery Automobile Co., Ltd. ekim ayında 263 bin 466 adet satış gerçekleştirerek yıllık bazda yüzde 2’lik bir artış elde etti. Ocak–ekim döneminde, Chery Grubu toplamda 2 milyon 288 bin 929 adet araç satarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 büyüme kaydetti ve bu döneme ait satış rekorunu kırdı. Markanın küresel kullanıcı sayısı artık 18 milyonu aşarken, bunların 5,56 milyonu yurtdışında bulunuyor.

İlk 9 ayda Chery’nin NEV satışları yüzde 73,1 arttı!

Chery Grubu bu yıl yeni enerji, küreselleşme, teknolojik inovasyon, ürün kalitesi ve ESG (Çevre, Sosyal, Yönetişim) olmak üzere beş stratejik alanda önemli atılımlar gerçekleştirdi. Sürekli teknolojik yeniliklerle desteklenen Chery, ocak-ekim döneminde 697 bin 891 adet NEV satarak yıllık bazda yüzde 73,1 büyüme elde etti; hacim ve büyüme oranı açısından en başarılı otomobil üreticileri arasında yer aldı. Birçok yeni enerji modeli, lansman aşamasında bile küresel ilgi gördü. 2025 Chery Marka Kullanıcı Zirvesi sırasında, tamamen elektrikli A0 segment SUV “Chery Q” büyük ilgiyle tanıtılırken, HIMLA EV de ilk kez sahneye çıkarak ürün gamını genişletti. Chery’nin küreselleşme stratejisi, “Bir yerde olmak, bir yer için olmak, bir yerden olmak” ilkesiyle ürün ihracatından tam ekosistem yerelleştirmeye doğru hızla ilerliyor. Ocak–ekim döneminde Chery, 1 milyon 60 milyon araç ihraç ederek geçen yıla göre yüzde 12,9 artış kaydetti ve bir takvim yılı içinde 1 milyon ihracat eşiğini aşan en hızlı Çinli otomotiv grubu oldu. AB ve Birleşik Krallık pazarlarında satışlar 171 bin 147 adete ulaşarak yıllık bazda 2,4 kat artış gösterdi.

Chery otomobillerin merkezinde güvenlik ve kalite var!

Chery, akıllı teknoloji alanında da dikkat çekici ilerlemeler kaydetti. Şirket, yıllık Küresel İnovasyon Konferansı’nda, yapay zekâ tabanlı yeni nesil araç mimarisi dâhil olmak üzere 10’un üzerinde ileri teknoloji tanıttı; bu sistem, kullanıcılar için çok yönlü ve akıllı bir deneyim sunuyor. Chery aynı zamanda vücut bulmuş zekâ (embodied intelligence), büyük ölçekli yapay zekâ uygulamaları ve bilişim altyapısı alanlarında çalışmalarını hızlandırdı. Şirketin insansı robotu AiMOGA, artık ticari kullanıma geçti ve Güneydoğu Asya, Orta Doğu, Güney Afrika ve diğer pazarlarda teslimatlara başladı; bu da akıllı elektrikli çağda yeni bir büyüme motoru oluşturdu. Chery’nin tasarım estetiğindeki başarıları da geniş takdir topladı; yeni QQ modeli, Almanya’da iki Red Dot Tasarım Ödülü kazandı. Chery, güvenlik ve kaliteye olan bağlılığını sürdürüyor. Şirket, ulusal standartların üzerinde 100’den fazla güvenlik standardı belirlemiş olup, J.D. Power tarafından yapılan değerlendirmelerde Çinli bağımsız otomobil üreticileri arasında satış memnuniyeti (SSI), müşteri hizmetleri (CSI), ürün çekiciliği (APEAL), ilk kalite (IQS) ve araç dayanıklılığı (VDS) olmak üzere beş ana kategoride birinci oldu. Bugüne kadar 54 Chery modeli, çeşitli uluslararası standartlara göre beş yıldızlı güvenlik derecesi alarak Çinli markalar arasında lider konumunu koruyor.

Chery, Küresel ESG Danışma İttifakı’nı başlattı!

Küresel bir marka olarak Chery, değer zinciri boyunca ESG çalışmalarını geliştirmeye devam ediyor. Ekim ayında şirket, eski BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un Onursal Küresel ESG Danışmanı olarak görev aldığı, “Chery Küresel ESG Danışma İttifakı”nı resmi olarak başlattı. Ayrıca Chery, UNICEF ile olan ortaklığını yenileyerek küresel eğitim eşitliği alanında yeni bir üç yıllık program duyurdu; bu kapsamda 6 milyon ABD doları ek kaynak taahhüt ederek dezavantajlı çocukları destekleme kararlılığını sürdürdü.

18 milyondan fazla küresel kullanıcıya ulaşan Chery Grubu’nda hedef, yeni enerji, akıllı mobilite ve küresel pazarlar alanlarında varlığını güçlendirmeye devam etmek. Bu kapsamda şirket, küresel yüksek teknoloji ekosistem grubu olma dönüşümünü ilerleterek, Çin otomotiv endüstrisinin küresel yükselişine liderlik etmeye devam edecek.