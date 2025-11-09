Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İŞKUR’un iş gücü piyasasının nabzını tutmaya devam ettiğini belirterek, iş arayan vatandaşlar ile işverenler arasında köprü görevi üstlendiklerini vurguladı.

2,7 Milyon Görüşme, 760 Bin İş Yeri Ziyareti

İşe yerleştirme faaliyetlerine ilişkin verileri paylaşan Işıkhan, “Bu amaçla ocak–ekim ayları arasında önemli adımlar attık. 1 milyon 298 bin 953 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 2 milyon 733 bin 107 bireysel görüşme ve 760 bin 146 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik.” ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, aynı dönemde 2 milyon 101 bin 49 açık iş tespit edildiğini belirterek, İŞKUR’un işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü temin etmede aktif rol oynadığını kaydetti.

“Vatandaşlarımızın Yanında Olmaya Devam Edeceğiz”

Işıkhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İŞKUR ile iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını tespit ederek çözüm yolları belirliyoruz. Ülkemizin kalkınmasına katma değer sağlayan her bir vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İŞKUR, istihdam odaklı projeler ve iş birliği çalışmalarıyla Türkiye genelinde işsizlikle mücadelede önemli bir rol üstleniyor.