Bu kapsamda Chery, 2025 Chery Küresel İş Konferansı'nda yeni hizmet markası “CHERY AİLE BAKIMI”nı resmi olarak tanıttı. Chery'nin küreselleşme stratejisinde yeni bir dönemi başlatan bu marka, “Her daim yanınızda” sloganıyla, rahat, konforlu, profesyonel ve kapsamlı bir bakım hizmeti sunarak dünya genelindeki kullanıcılara aile sıcaklığında bir deneyim sunmayı hedefliyor. CHERY AİLE BAKIMI, Chery'nin çevre dostu olma, teknoloji, aile ve arkadaşlık gibi marka değerlerinin bir uzantısı olmaktan çok daha fazlası olup markanın küresel ortaklarıyla iş birliği içinde uygulanan ortak bir taahhüt niteliğinde. Chery, CHERY AİLE BAKIMI ile sadece araç sunmuyor; şirket, dünya çapındaki aileler için güvenilir bir “güvenlik görevlisi” ve “hayat arkadaşı” olmayı hedefliyor. Chery, gelecekte de CHERY AİLE BAKIMI ile dünyanın en güvenilir ulaşım arkadaşı olmaya devam edecek ve böylece markanın küresel genişlemesini sürdürülebilir şekilde yönlendirecek.

Chery, 2025 Chery Küresel İş Konferansı'nda yeni hizmet markası “CHERY AİLE BAKIMI”nı resmi olarak tanıttı. Marka, “Her daim yanınızda” sloganıyla, tüm sahip olma yolculuğu boyunca rahat, konforlu, profesyonel ve kapsamlı bir bakım hizmeti sunarak dünya genelindeki kullanıcılara aile sıcaklığında bir deneyim sunmayı hedefliyor. Bu lansman, Chery'nin küreselleşme stratejisinde yeni bir dönemi başlatıyor ve küresel sahnede hizmet odaklı büyümeye ve gelişmiş müşteri deneyimine doğru stratejik bir değişimi yansıtıyor.

Küresel hizmette yeni bir standart oluşturuyor

Chery, sadece kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda inşa edilen bir hizmet sisteminin kalıcı güven kazanabileceğine inanıyor. Bu yaklaşım, markanın son yıllardaki küresel gelişimine yön veriyor. Chery, bu doğrultuda 2024 yılında Dubai'de ilk denizaşırı bölgesel yedek parça deposunu açtı. Bu adım, Orta Doğu ve yakın bölgelerdeki parça tedarik verimliliğini önemli ölçüde artıran bir hamleydi. Chery, bu hamleyle artan müşteri beklentileri ve pazardaki rekabete tutarlı ve yüksek kaliteli bir hizmet ağı kurarak yanıt verdi. Bugün ise hizmet mükemmelliğine olan bu bağlılık, dünya genelinde 5 milyonun üzerindeki kullanıcı tarafından kabul görmüş durumda. Chery için başarılı bir hizmet markası oluşturmak, felsefeden uygulamaya uyum gerektiriyor. CHERY AİLE BAKIMI, Chery'nin çevre dostu olma, teknoloji, aile ve arkadaşlık gibi marka değerlerinin bir uzantısı olmaktan çok daha fazlası olup markanın küresel ortaklarıyla iş birliği içinde uygulanan ortak bir taahhüt niteliğinde. Marka logosu bu misyonu yansıtıyor. Kalkan formundaki bu tasarım, aracın sade siluetine güneş ve ay unsurlarını entegre ederek, 7 gün 24 saat her türlü hava koşuluna karşı korumayı ve Chery'nin kullanıcı ihtiyaçlarını gece gündüz hassas bir şekilde anladığını simgeliyor.

Yerel hizmet yetenekleri güçlendirildi

Chery, “Bir yerde, bir yer için” yerelleştirme ilkesine bağlı kalarak satış ve satış sonrası hizmetler sistemlerini sürekli olarak geliştiriyor. Bu konuda görüşlerini belirten Chery Genel Müdür Yardımcısı Chen Gang, “CHERY AİLE BAKIMI hizmet markasını oluşturmak, tüm Chery çalışanlarının ve ortaklarının ortak sorumluluğu. OEM'lerden acentelere ve bayilere kadar her oyuncu önemli bir rol oynuyor” sözleriyle aktardı. Chery, yerel hizmet becerilerini sürekli olarak geliştiriyor. Şirket, 2023 yılından bu yana Çin'de denizaşırı teknik personel yetiştiriyor. Bugüne kadar 20'nin üzerinde ülkeden 100'ün üzerinde teknik uzman bu programa katılarak “Çin teknoloji genleri”nin yerel pazarlara taşınmasına yardımcı oldu. Chery, 2025 yılında uluslararası teknik beceri yarışmaları ile küresel servis ağının standardizasyonunu ve yetkinliğini geliştirmeyi amaçlayan “%100 yetkinlik, %100 memnuniyet” temasıyla küresel beceri yarışmasını başlattı.

Chery, lansman etkinliğinin sonunda ortaklarıyla güçlü bir hizmet ekosistemi kurma hedefini vurgulayan “CHERY AİLE BAKIMI” taahhüdünü imzalamak üzere önemli küresel pazarlardan 24 temsilciyi davet etti. İmza töreninde Chen Gang, “Hizmet devam eden bir yolculuk. Bu lansman sadece bir başlangıç. Chery, kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını dinlemeye, yerelleştirilmiş operasyonları iyileştirmeye ve “aile benzeri bakımın” her ayrıntıyla yansıtılmasını sağlamaya devam edecek”dedi. Chery, CHERY AİLE BAKIMI ile sadece araç sunmuyor; şirket, dünya çapındaki aileler için güvenilir bir “güvenlik görevlisi” ve “arkadaş” olmayı hedefliyor. Chery, gelecekte de CHERY AİLE BAKIMI ile dünyanın en güvenilir ulaşım arkadaşı olmaya devam edecek ve böylece markanın küresel genişlemesini sürdürülebilir şekilde yönlendirecek.