Maçın henüz 22. dakikasında Cole Palmer'ın kaydettiği golle öne geçen Chelsea, 30. dakikada yine Palmer'ın ayağından bulduğu golle farkı ikiye çıkardı. İlk yarının sonlarına doğru Joao Pedro sahneye çıkarak skoru 3-0’a taşıdı ve İngiliz temsilcisi soyunma odasına büyük bir avantajla girdi.

PSG, ikinci yarıda farkı kapatmak için çabalasa da Chelsea savunmasını aşmakta zorlandı. 85. dakikada Joao Neves’in kırmızı kart görmesiyle Fransız ekibi maçı 10 kişi tamamladı. Mücadele sonunda skor değişmedi ve Chelsea, 3-0’lık galibiyetle FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı ikinci kez müzesine götürdü.

Chelsea, 2021 yılında Brezilya ekibi Palmeiras’ı finalde mağlup ederek bu prestijli kupayı ilk kez kazanmıştı. 2025 finaliyle birlikte kulüp tarihine bir zafer daha ekleyen İngiliz devi, turnuva tarihindeki en başarılı kulüpler arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası tarihinde şimdiye dek toplam 12 farklı takım şampiyonluk yaşadı. En çok şampiyonluk sevinci yaşayan kulüp ise 5 zaferle Real Madrid. Onu 3 kupayla Barcelona, 2’şer kupayla Chelsea, Bayern Münih ve Corinthians takip ediyor.

Chelsea taraftarları için tarihi bir geceye sahne olan final, İngiliz futbolunun dünya sahnesindeki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.