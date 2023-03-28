‘Sağdıç’ leylek belediye binasındaki yuvasına kondu

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinin sembolü, turizm logosunun simgesi olan ve vatandaşlar tarafından "Sağdıç" adı verilen leylek, bu yıl da belediye binasındaki yuvasına yerleşti.

Baharın müjdeleyicisi “Sağdıç leyleğin” gelişini vatandaşlar dört gözle bekliyor.

Sağdıç leyleğin yuvası binanın projesinde de yer alarak, Türkiye’de tek olma özelliği taşıyor.

Sındırgı’da 1962’de inşa edilen belediye hizmet binasının çatısına yerleşen leylek, binanın yenilenmesine rağmen yuvasına geri geliyor. Belediye binasının yapım sürecinde de eski binanın yıkımı için çatısındaki leyleğin uçması beklendi, leylek gidince aynı yuva geçici olarak direk üzerine taşındı. İnşaat tamamlanıncaya kadar direk üzerindeki yuvada yaşayan leylek 2017’de inşaat tamamlanınca çatıdaki yeni yuvasına kavuştu. Sındırgı Belediye hizmet binası da leylek yuvasının da projesinde yer alması nedeniyle Türkiye’de tek olma özelliği taşıyor.

İlçenin tanıtım logosunda figürüne yer verilen leylek, her yıl ilkbaharda yuvasına gelerek yaz aylarını geçiriyor. Sındırgı ilçesinin insan yaşamına en uygun şehir olduğu ise ilçenin en işlek meydanında, belediye binasının üzerinde leyleklerin yaşamasından da anlaşılıyor. Kırsal mahallelerde yaşayan leylekler için de aynı duyarlılığın gösterildiği ilçede göç zamanı leylekler ölmesin diye elektrik kesintileri de yapılıyor.

"Sağdıç leylek geldi mi bahar geldi demektir"

Cumhuriyet meydanındaki güvercinlere yem atan Nuri Balaban, "77 yaşındayım. Benim bildiğim bileli 6 yaşından beri bu leylekleri bu Sındırgı’da görüyorum. Sındırgı Belediye Başkanı bir yer yaptı o tepeye, çok güzel bir yer yaptı. Leylekler hep buraya konuyor bazıları baraja gidiyor. Zamanı gelince tabi Afrika’ya gidiyorlar. Orada resmi var ismini yazmış Sındırgı, Sındırgı’nın S harfi zaten leylekle başlıyor. Bu leylek Sındırgı’ya geliyor baharın müjdecisi olarak geliyor. Sındırgı’ya geldi demek, leylek bahar geldi demektir" dedi.

Hüseyin Derel ise, "Sındırgı’nın köyünde doğdum. 1950 yılında okula geldim. Okula geldiğim yıldan bu yana daha önceden beri memleketimize göçmen kuşu olarak leyleklerin gelip gittiğini, kırlangıçların gelip gittiğini annelerimizden, babalarımızdan duyduğumuza göre kendimiz de gördük aynı zamanda. O yıldan bu yana Ekim ayında gider leylek, 9 Mart’ta gelir yuvasına konar. 2 tane yavru çıkarır bu yavruları çiftçilerin arkasından solucan, yılan, fare, böcek yakaladığı zaman getirir yavrunun ağzına verir. Yavruyu 3 tane çıkarır 1 tanesini kurban eder yuvasında 2 tanesini arkasına alır göçmen olarak götürür memleketine. Leyleklerde memleket olarak, göçmen olarak kış geldi mi çekilir bahar geldi mi memleketimize yine aynı memleketine ziyarete gelir" diye konuştu.

Leyleği ilk görene ödül bile var

Leyleğin konduğunu ilk gören ve fotoğrafını çekene ödül verdiklerini belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Sağdıç leyleğin” yediden yetmişe herkes tarafından sevgiyle karşılandığını belirtti. Merkezinden kırsalına kadar tüm vatandaşların leylekler konusunda duyarlı olduğunu ve bu sayede ilçedeki yuva sayısının da 28’e çıktığını söyleyen Başkan Yavaş, "Doğal şehir Sındırgı’nın sembolü Sağdıç leylek. Evet, Sındırgı’da herkes biliyor ki o leylek belediye binasının üstünde yaşadı yıllar boyunca. Biz belediye binasını yeniledik eskisini yıktık ama o leyleği hep orada görmeye alıştık. Onun için şimdi leyleğin gelişi de Sındırgı’daki halkın en büyük heyecanı. Sağdıç leylek geldi diyerek insanlar bize koşuyorlar biz de onlara ödüllerini veriyoruz. Doğal şehir çünkü tam şehrin meydanında belediye binasının üzerinde yaşayan bir leyleğimiz var. Nazik, narin en küçük bir işten dahi ölebilme ihtimali olan leylek bir şehrin göbeğinde yaşıyorsa o şehir insan yaşamına en uygun alandır diyoruz. Hepinizi doğal şehir Sındırgı’ya Sağdıç leyleği görmeye bekliyoruz" dedi.