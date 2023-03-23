Kahramanmaraş’ta 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi, Adana ve Osmaniye’de de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 12.19’da Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem şehir merkezi, Osmaniye ve Adana’da da hissedildi.

Vatandaşlar, depremi hissettiklerini belirtirken, kısa süreli panik de yaşandı.