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Çin’de 130 metre yüksekliğe çıkan asansöre büyük ilgi
Çin’de turistleri yaklaşık 130 metre yukarıda bir araya getiren asansör, turistlerden büyük ilgi görüyor.
Çevre 30.01.2023, 17:53
Çin’de turistleri yaklaşık 130 metre yukarıda bir araya getiren asansör, turistlerden büyük ilgi görüyor.
Çin’in güneybatısındaki Chongqing’de dağ yamacına inşa edilen asansör turistlerin ilgisini çekiyor. Turistleri yaklaşık 130 metre yukarıda bir araya getiren asansör, ziyaretçilere unutulmaz bir manzara sunuyor.