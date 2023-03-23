Bolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Bolu’nun Gerede ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Mart ayının son günlerinde Bolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Bolu’nun Gerede ilçesinde Esentepe, Arkut Dağı mevkilerinde kar yağışı ve yoğun sis etkisini gösterdi. Arkut Dağı’na ve Esentepe mevkilerine araçlarıyla çıkmak isteyen sürücüler zor anlar yaşadı. Öte yandan, Bolu’nun şehir merkezinde dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağış ise aralıklarla etkisini sürdürüyor.