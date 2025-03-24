Merkez Bankası rezervlerinin yeterli seviyelerde olduğuna dikkat çeken Yılmaz, bankacılık sisteminin sağlam yapısını koruduğunu ve istihdam artışının sürdüğünü ifade etti. İşsizlik oranının uzun süredir tek hanede seyrettiğini belirten Yılmaz, enflasyonun da düşüş eğiliminde olduğuna vurgu yaptı.

Bölgesel barış ve istikrar için etkin diplomasi yürüttüklerini söyleyen Yılmaz, iç güvenlik açısından ise “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda huzur ve güven ortamının pekiştirildiğini dile getirdi. Yılmaz, ilgili kurumların piyasaları ve ekonomik gelişmeleri yakından takip ederek gerekli adımları attığını da sözlerine ekledi.