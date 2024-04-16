Büyük veya orta ölçekli ulusal ve küresel şirketler için taşımacılık ve tedarik zinciri çözümleri sunan CEVA, IFCO'nun Dilovası Tesisinden FTL çıkışlarının yanı sıra kirli kasaların market dağıtım merkezlerinden toplanarak Dilovası Tesisine geri getirilmesi işini üstlendi. Gerçekleştirilecek operasyon, Türkiye'de bu sektördeki en hacimli taşıma olacak. Bu işbirliği sayesinde IFCO, müşterilerinin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına destek olmaya devam ederken, aynı zamanda kendi karbon ayak izlerini azaltmak için somut adımlar atıyor.

1992'de Almanya'da kurulan IFCO, dünya çapında 2 milyardan fazla taze sebze, meyve, et, kümes hayvanları, deniz ürünleri, yumurta, ekmek ve diğer taze ürünleri taşıyan 380 milyondan fazla yeniden kullanılabilir ambalaj konteyneri işletmektedir. IFCO, gıdaların tazeliğini ve kalitesini korumasını sağlar, maliyetleri düşürür, atıkları ve çevresel etkileri azaltır. IFCO, müşterilerin ürün hasarını yüzde 96 oranında ve karbon emisyonlarını yüzde 60'a kadar azaltabilir. IFCO kasalarının kullanımı yüzde 80 daha az su tüketirken, yüzde 86 daha az katı atık üretimi sağlar.

Tazeliğin saatlerle hatta dakikalarla ölçüldüğü gıda kategorisinde IFCO ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden CEVA Lojistik İş Geliştirme ve Satış Başkan Yardımcısı Murat Karadağ, "CEVA Lojistik, IFCO tarafından geliştirilen randevu ve araç takip sistemleri ile tam entegre çalışarak araç planlama ve takibi yönünden yüksek performansa ulaşmayı hedeflemektedir. Bu işbirliği sayesinde geri dönüş lojistiğinde karşılıklı işbirliği ile karbon salınımını azaltarak IFCO'nun sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda birlikte çalışacağız. " dedi.