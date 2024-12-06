Yeni Taksit Düzenlemeleri
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Sıfır Cep Telefonları:
- 20 bin TL ve altında: Maksimum 12 ay taksit yapılabilecek.
- 20 bin TL üzerinde: Maksimum 3 ay taksit uygulanacak.
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Yenilenmiş Cep Telefonları:
- 25 bin TL ve altında: 12 ay taksit uygulanabilecek.
- 25 bin TL üzerinde: 3 ay taksit sınırı getirildi.
Önceki Durum Nasıldı?
- Daha önce 12 bin TL ve altında fiyatı olan cep telefonlarında tüketici kredisiyle 12 ay taksit yapılabiliyordu.
- 12 bin TL üzerinde ise taksit süresi 3 ay ile sınırlıydı.
- Yenilenmiş ürünlerde fiyat sınırı olmaksızın 12 ay taksit yapılabilmekteydi.
Kredi Kartı Taksitlerinde Değişiklik
- Sıfır veya ikinci el (yenilenmiş olmayan) cep telefonlarında kredi kartına taksit halen yapılamıyor.
- Yeni düzenleme ile tüketici kredileri açısından yenilenmiş ürünlere yönelik farklı bir taksitlendirme uygulaması getirildi.
Bu düzenlemeler, cep telefonu alımlarında ödeme kolaylıklarını yeniden şekillendirirken, tüketici kredisi ve yenilenmiş ürün piyasasına yönelik kuralları birleştirmeyi amaçlıyor.