Edremit'teki nişan törenine; eski TBMM Başkanı ve eski Adalet Bakanı Cemil Çiçek ile eşi Gülten Çiçek de katıldı. Genç çiftin nişan yüzüklerini takan Cemil Çiçek, yaptığı esprili çıkışla davetlileri güldürdü. Cemil Çiçek genç çifte yüzükleri takarken, "Mutluluk yolunda atılan bu ilk adım hayırlı olsun. Ailelerimizi ve gençlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



Kurdele kesimi için makasa uzanırken, "Meclis Başkanı racon keser, kurdele kesmez" diyen Çiçek, tebessüm ettiren sözleriyle geceye damga vurdu.

Bu sözlerin ardından Çiçek, makası önce gelinin ailesine teklif ettikten sonra eşi Gülten hanım makasa uzandı. Ancak Gülten Çiçek'in de "Makas kesmiyor" esprisi üzerine, makasın bulunduğu tepsiye bu kez davetlilerden paralar yağdı. Ortaya çıkan neşeli anlar, törenin en çok konuşulan detayları arasına girdi. Samimi ve sıcak bir atmosferde geçen nişan töreninde, yakın dostlar ve akrabalar da ailelerin bu özel gününde yanlarında yer alırken, herkesin temennisi "Allah tamamına erdirsin" oldu.