MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş., yılın son günlerinde teslimatlarına hız kesmeden devam ediyor. Üstün nitelikli araçlarıyla inşaattan altyapıya ulaşımdan lojistiğe farklı sektörlerde lider firmaların gözdesi olan MAN, bu kez sektörünün güçlü firmalarından CDA Lojistik’in tercihi oldu. MAN çekicilerini ilk kez filosuna katma kararı olan CD Lojistik, yeni araç yatırımı kapsamında 4 adet TGX 18.480 BLSA 4x2 fleet retarderli çekiciyi törenle teslim aldı. CDA Lojistik yeni araçlarla birlikte, aynı zamanda MAN’ın müşterilerine sunduğu 3 yıl 300.000 km’yi kapsayan Comfort Süper Paket ve Mobilite Garanti Paketi’ni de satın aldı.

CDA Lojistik’in Tuzla Orhanlı’daki gümrüklü antreposunda düzenlenen teslimat törenine firma sahibi Cem Sular’ın yanı sıra MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Kamyon Bölge Satış Koordinatörü Özgür Tutumlu, Kamyon Satış Uzmanı Mete Geçör ve Trakman MAN Bayii Bölge Satış Yöneticisi Adnan Sarıyer katıldı.

“MAN çekicilerinin büyüme hedeflerimize büyük katkı yapacağına inanıyoruz”

CDA Lojistik’in sahibi Cem Sular, teslimat töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Firma olarak sektörün genç ve dinamik markalarından bir tanesiyiz. 2016 yılında kurulduktan sonra ortaya koyduğumuz başarıyla kısa sürede sektörümüzün önemli firmalarından bir tanesi olduk. Tuzla ve Sultanbeyli’de bulunan iki adet gümrüklü antrepo işletmemizle birlikte Avrupa ülkelerinden üçüncü ülkelere transit taşıma yapıyoruz. Avrupa’daki faaliyet gösterdiğimiz ana ülke ve hattımız ise İtalya. Hedeflerimiz doğrultusunda yeni yatırımlarla filomuzu büyüterek lojistik ağımızı daha da genişletmeye çalışıyoruz. Şu anda ise filomuzda 75 aracımız bulunuyor. Firma olarak piyasada hep gördüğümüz ve övgüleri toplayan MAN ile biz de filomuzu güçlendirme kararı aldık. İlk yatırımımızda ise 4 adet MAN çekicinin alımını gerçekleştirdik. Yeni MAN çekicilerin büyüme hedeflerimize büyük katkı yapacağına inanıyoruz. Ayrıca yeni aldığımız bu araçların performansına ve katkısına göre de gelecek yıl için 50 adet daha MAN çekici alımı yapmayı planlıyoruz.”

“MAN çekicileri kısa sürede CDA Lojistik’in filosunda fark yaratacaktır”

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Kamyon Bölge Satış Koordinatörü Özgür Tutumlu ise CDA Lojistik’in kısa tarihine rağmen Avrupa’da başarılı işlere imza attığını belirterek, şunları kaydetti:

“CDA Lojistik’in büyüme yolunda tercihlerini MAN çekicilerinden yana kullanmalarından çok memnunuz. Dayanıklılıktan performansa, yüksek yakıt tasarrufundan ileri teknolojiye pek çok üstün niteliği ile dünyanın dört bir yanında lider firmaların tercihi olan araçlarımızın arkasında MAN’ın 250 yılı aşkın mühendislik deneyimi var. Bu köklü deneyim ve uzmanlık bugüne kadar araç sattığımız tüm müşterilerimizden de tam not aldı. CDA Lojistik’in de ilk kez filosuna kattığı MAN çekicilerinin farkını ve olumlu katkısını kısa sürede görmeye başlayacağına inanıyoruz. İş birliğimizin ilk halkası olan yeni MAN çekicilerimizin kendilerine hayırlı olmasını diliyoruz.”