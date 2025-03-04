İş Arayanlar Doğrudan Firmalara Gidiyor

Özellikle İş bulmakta zorlanan ve iş arayan kişiler, CV'lerini hazırlayarak doğrudan işyerlerine gidip yetkililerle görüşmeye çalışıyor. Bu yöntemin en büyük avantajı, işverenlerle birebir iletişim kurulmasını sağlaması ve adayların kendilerini daha iyi ifade edebilmesi olarak görülüyor. Özellikle mavi yaka çalışanlar, hizmet sektörü elemanları ve genç iş arayanlar bu yöntemi sıklıkla tercih ediyor.

İşverenler Bu Duruma Nasıl Bakıyor?

Bazı işverenler bu yöntemi olumlu karşılayarak, adayın iş konusundaki motivasyonunu ve cesaretini takdir ettiklerini belirtiyor. Ancak bazı firmalar, randevusuz gelen başvuruların iş akışını bozabileceğini ve resmi başvuru süreçlerinin takip edilmesi gerektiğini savunuyor.

Sosyal Medyada Yaygınlaşıyor

Özellikle LinkedIn ve TikTok gibi platformlarda “Çatkapı iş arıyorum” başlığı altında paylaşılan videolar ve deneyimler, iş arayanlar arasında ilham kaynağı oluyor. İş bulan kişiler, deneyimlerini paylaşarak bu yöntemi denemek isteyenlere cesaret veriyor.

Avantajları ve Dezavantajları

Avantajlar:

İşverenle doğrudan iletişim kurma şansı

Anlık değerlendirme ve geri dönüş alma ihtimali

Motivasyon ve cesaretin gösterilmesi

Dezavantajlar:

Firma yetkililerine ulaşamama riski

Resmi başvuru süreçlerinin dışında kalma ihtimali Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındı

İşverenlerin olumsuz tepki verme durumu

Uzmanlardan Öneriler

İK uzmanları, bu yöntemi kullanacak adayların hazırlıklı olmaları gerektiğini vurguluyor. Başvurulacak firmalar önceden araştırılmalı, CV güncel tutulmalı ve profesyonel bir izlenim bırakmak için kısa, etkili bir tanıtım yapılmalı.

"Çatkapı iş arıyorum" yöntemi, günümüz iş dünyasında farklı bir alternatif olarak giderek daha fazla ilgi görüyor. İş arayanların cesur girişimleri, bazı işverenler için yeni yetenekleri keşfetme fırsatı sunarken, bu yöntemin ne kadar sürdürülebilir olacağı ise zamanla daha net ortaya çıkacak.