Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 5.102 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 6.873 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 5.601 milyon ABD doları oldu. Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 1.271 milyon ABD doları net çıkış ve 66 milyon ABD doları net giriş kaydetti.

Finans hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 670 milyon ABD doları olarak kaydedildi. Portföy yatırımları 3.726 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 21 milyon ABD doları net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 2.479 milyon ABD doları net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar 666 milyon ABD doları, genel hükümet 1.750 milyon ABD doları, diğer sektörler 1.474 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleşti. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1.750 milyon ABD doları net azalış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 326 milyon ABD doları net artış ve Türk lirası cinsinden 934 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 1.260 milyon ABD doları net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar 1.693 milyon ABD doları net kullanım, Genel Hükümet 58 milyon ABD doları net geri ödeme ve diğer sektörler ise 82 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ay 5.366 milyon ABD doları net artış oldu.