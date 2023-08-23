Çanakkale'de 24 saati geçen orman yangını birçok noktada çevrilmiş durumdayken, öğle saatlerinde rüzgarın şiddetini arttırmasıyla alevler yeniden yükseldi.

Ekipler hem karadan hem havadan hummalı bir şekilde çalışmasını sürdürürken, yangının vurduğu Somaklı bölgesi Yağcılar mevkisinden yeniden alevler yükseldi. Ekiplerin havadan ve karadan çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor.



Yangın söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetleri rezerv güç kapsamında aralıksız destek sağlamayı sürdürüyor.

Konu ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Çanakkale’deki yangın söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de rezerv güç kapsamında aralıksız destek sağlamaya devam ediyor. Bölgede bulunan 3 adet AS-532 tipi helikopter ve 2 adet CH-47 tipi helikopter şu ana kadar 65 sorti yaparak 117 tondan fazla su atımı yaptı” ifadeleri kullanıldı.