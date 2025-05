Can Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, söz konusu iddiaların hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak kamuoyunu bilgilendirdi. Tekdağ, “Dünden bu yana bazı sosyal medya hesaplarında, Show TV ve Habertürk’ün İmamoğlu adına hareket eden bir kişiye satılacağı yönünde tamamen asılsız ve uydurma haberler dolaşıma sokulmuştur” ifadelerini kullandı.

Tekdağ açıklamasında, Show TV ve Habertürk’ün Can Yayın Holding çatısı altına geçtiğini hatırlatarak, “Kamuoyuna daha önce açıklandığı üzere, her iki kanal da Can Yayın Holding’e devredilmiştir. Bu devir dışında başka bir satış ya da sahiplik değişimi kesinlikle söz konusu değildir” dedi.

Kenan Tekdağ, kamuoyunu yanıltmaya yönelik olarak yayılan bu tür mesnetsiz iddialara itibar edilmemesi çağrısında bulunarak, “Kötü niyetle yayılmaya çalışılan bu gerçek dışı iddiaların amacı kamuoyunu dezenforme etmektir. Bu tür asılsız haberlere prim verilmemesini önemle rica ederiz” diye konuştu.