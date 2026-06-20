Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir dizi program ve temaslarda bulunmak üzere Ardahan'a geldi.

Bakan Işıkhan'ın kentteki ilk durağı Valilik oldu. Valilik binası önünde Vali ve il protokolü tarafından karşılanan Bakan Işıkhan, daha sonra Valilik makamına geçerek kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Valilik Şeref Defteri'ni de imzalayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha sonra AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret etti.

Kentteki temaslarını sürdüren Bakan Işıkhan, ilk olarak AK Parti İl Başkanlığına geçerek parti yöneticileri ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Işıkhan, teşkilat üyeleriyle görüş alışverişinde bulundu.

Daha sonra MHP İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Işıkhan, partililer tarafından karşılandı. Ziyarette ülke ve bölge gündemine ilişkin değerlendirmeler yapılırken, kentte yürütülen çalışmalar ve planlanan yatırımlar da ele alındı. Bakan Işıkhan, teşkilat mensuplarına çalışmalarında başarılar dileyerek desteklerinden dolayı teşekkür etti. Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.