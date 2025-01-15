Araştırma, 1.000 İK profesyoneli ve şirket yöneticisinin katılımıyla gerçekleştirildi. Rapor, işe alım, personel yönetimi, çalışan bağlılığı, maaş, yan haklar ve çeşitlilik gibi konuları ele aldı. Çalışanların yan haklar konusunda önceliklerini değerlendiren raporda, sağlık sigortası yüzde 34,4 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 25,8 ile yol ve fatura desteği, yüzde 19,9 ile eğitim-gelişim fırsatları izledi.

Maaş Zammı ve Yan Haklar

Maaş zammı belirlenirken, şirketlerin yüzde 74,9'u şirket bütçesini, yüzde 70,8'i asgari ücret zammını ve yüzde 69'u performansı göz önünde bulunduruyor. Çalışanların maaşlarındaki artışın belirlenmesinde yaklaşık üç şirketten biri, çalışan taleplerini de dikkate alırken, her iki şirketten biri pazar araştırması yapmayı tercih ediyor.

Yan haklar konusunda ise, şirketlerin yüzde 53'ü çalışanların önceliklerini dikkate alarak kararlar alırken, yüzde 17'si herhangi bir yan hak desteği sunmadığını belirtti.

Yeni Yetenek Arayışı

Şirketler, pandemi sonrası yeni yetenekleri elde tutma ve kazanma konusunda önemli adımlar atıyor. Raporda, şirketlerin yüzde 72,7'si sosyal medya, üniversite iş birlikleri, kariyer günleri ve fuarlarla yeni yeteneklere ulaşmaya çalıştığını vurguladı. Ayrıca, şirketlerin yüzde 75,2'si LinkedIn gibi profesyonel platformları işe alımda tercih ediyor.

Çalışan Performans Değerlendirmesi ve İzin Yönetimi

Performans değerlendirmesinde ise katılımcıların yüzde 43'ü performans değerlendirmesi yapmadıklarını ifade etti. Değerlendirme yapılmayanlarda ise çalışan performansı genellikle yöneticilerin geri bildirimlerine göre belirleniyor.

Dijitalleşmenin etkisiyle, izin yönetimi de değişim gösterdi. Şirketlerin yüzde 62'si izin taleplerini ve geçmişini İK yazılımları üzerinden yönetiyor.

Çalışan Memnuniyeti İçin Etkinlikler ve Programlar

Şirketler, çalışan memnuniyetini artırmak için etkinlik düzenlemeyi tercih ediyor. Çalışan memnuniyetini artıran uygulamalar arasında şirket etkinlikleri yüzde 78 ile birinci sırada, eğitim-gelişim fırsatları ise yüzde 56 ile ikinci sırada yer aldı.

İK'nın Şirket Başarısındaki Rolü

Kolay İK CEO’su Çağlar Yalı, raporun iş dünyasında İK'nın rolünün giderek stratejik hale geldiğini belirterek, “İK artık sadece bordro ve işe alım süreçleriyle sınırlı değil, şirket kültüründen sürdürülebilir büyümeye kadar her alanda etki sağlıyor. Bu raporla İK süreçlerinin nasıl şekillendiğini ortaya koyduk ve bu alandaki gelişmeleri düzenli olarak takip etmeyi hedefliyoruz” dedi.