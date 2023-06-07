Bursa’nın İnegöl ilçesinde, çalınan motosikletini teslim aldıktan sonra caddede seyir halinde olan sürücü, park halindeki otobüse çarptı. Yaralanan sürücü, hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü Muhammed A.(20), dün çalınan 26 AHJ 995 plakalı motosikletini polisten teslim almaya gitti. Motosikletini teslim alan sürücü, Park Caddesi’nde seyrederken yol kenarında park halindeki 16 S 6091 plakalı otobüse çarptı. Kaza sonucu sürücü hafif şekilde yaralandı.

Çalınmıştı

Kazanın ardından yaralı sürücü, 1 günde 2 büyük olay yaşadı. Motosikletinin dün çalındığını aktaran Muhammed A., "Polis buldu yeni teslim almıştım motosikletimi gidiyordum. Önümde araç vardı ona çarpmayayım diye manevra yapınca kayarak yere düştüm" dedi.

Yaralı genç, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet ise güvenlik gereği çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.