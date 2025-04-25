Çağdaş Cam Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Raşit Pirinç, “Marmara Depremi’ne hazırlıklı olmak, tehlike ve risk analizlerini doğru verilerle elde etmek amacıyla MATAM’a güneş enerjisi alt yapısı kuracağız. Böylece depremde enerji kesilse de merkez çalışmaya devam edecek. Ülkemiz adına çok önemli gördüğümüz 3 alana destek stratejimiz var. Bunlar; eğitim, kuraklıkla mücadele ve deprem” dedi.

Yaklaşık yarım asırlık geçmişe sahip, global tedarik zincirini bir parçası olan Çağdaş Cam, Marmara Bölgesi’nde olası büyük depreme karşı hazırlıklı olmak ve enerji altyapısına katkı sağlayarak güçlendirmek hedefiyle, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türkiye İş Bankası’nın desteğiyle hayata geçirilen Marmara Aktif Fay Tehlike ve Risk Uygulama ve Araştırma Merkezi (MATAM)’a güneş paneli desteğinde bulunacak. MATAM, başta Marmara Bölgesi olmak üzere ülkemizdeki aktif fayların oluşturduğu tehlike ve risklere dair dinamik, sayısal, interaktif tehlike ve risk haritalama teknikleri geliştiriyor. Aynı zamanda bina bazlı ivme haritaları oluşturarak deprem senaryoları hazırlıyor ve bu senaryolar ile kentsel dönüşüm, sanayi planlama ve afete hazırlık altyapısı için veri üretiyor. MATAM, İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Cenk Yaltırak ve ekibi tarafından koordine ediliyor.

“Güneş panelleri kuracağız”

Manisa OSB, Aydın Kuyucak ve Nazilli OSB’de yer alan tesislerinde işlediği camları, dört kıtadaki ulusal ve uluslararası müşterileriyle buluşturan Çağdaş Cam’ın Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Raşit Pirinç, Türkiye adına çok önemli gördükleri 3 alana destek stratejilerinin olduğunu belirterek bunların eğitim, kuraklıkla mücadele ve deprem olduğunu söyledi. Deprem anında enerji hatlarında kesintiler yaşanabileceğini hatırlatan Pirinç, “Fakat böyle bir durumda MATAM’ın stratejik ünitelerinin çalışması, bunun için enerjisini kendi bünyesinde üretmesi hayati önem taşıyor. Bu noktada merkeze, yenilenebilir enerji kaynaklarının en önemlilerinden biri olan güneş enerjisi sistemlerini kurulması gerekiyor. Çağdaş Cam olarak tesisin stratejik güç ünitelerinin enerjisini sağlayacak olan güneş enerjisi sistemlerini yapılması için sponsor olduk” dedi. Bu kapsamda merkezin ihtiyaç duyduğu bütün güneş panelleri ve sistemlerinin Çağdaş Cam tarafından kurulduğunu kaydeden Pirinç, böylece MATAM’ın herhangi bir aksaklı anında elektrik ihtiyacını kendi içinde karşılayabileceğini söyledi.

Çağdaş Cam’ın deprem başta olmak üzere afet dönemlerinde afetzedelerin yanında olmak için de önemli çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Pirinç, “Bu bizim için çok önemli. Şirketimiz geçmişte yaşanan İzmir depreminde de depremzedelerin yanında yer almış ve depremden sonra bölgeye gıda ve su yardımında bulunmuştu. Aynı yardımı ülkemizin 10’dan fazla ilini etkileyen Kahramanmaraş depreminde de yapmıştı. Bu kez felaketlerin önlenmesine ve kayıpların azaltılmasına yardımcı olacak akademik çalışmalara destek olmaktan mutluluk duyuyoruz” açıklamasında bulundu.

“Bilimi ve MATAM’a desteği çok önemsiyoruz”

İki yıl önce, 11 ili etkileyen çok büyük bir deprem felaketi yaşandığını hatırlatan Pirinç, şunları söyledi:

“Bu kez 23 Nisan’da, İstanbul ve çevresinde deprem korkusunu bir daha yaşadık. Deprem felaketini engelleyecek güce sahip değiliz ancak depremde can kayıplarını en aza indirmenin yolunun bilimden geçtiğini biliyoruz. Bilimi çok önemsiyoruz. Bu yüzden MATAM’ın desteklenmesini çok önemsiyoruz. Böylece depremde enerji kesilse de merkez çalışmaya devam edecek. Kayıplarının en aza indirilebilmesi için bu bilime katkıda bulunabilmek en büyük dileğimizdir. Umarım başarırız.”

“Ülkemize hizmet eden birimlere destek oluyoruz”

Türkiye’yi tehdit eden diğer önemli bir riskin de kuraklık olduğuna dikkat çeken Pirinç, Çağdaş Cam’ın bu konuda da çalışmaları olduğunu söyledi. Özellikle toprak yapısının korunmasına ve ağaçlandırmaya yönelik çalışmalara destek olduklarını anlatan Pirinç, “Önemsediğimiz bir diğer konu da eğitim. Eğitim çalışmaları kapsamında ise lisans ve lisansüstü eğitim gören başarılı üniversite öğrencilerine yardımcı oluyoruz. Deprem, kuraklıkla mücadele ve eğitim özelinde bizim sosyal sorumluluk stratejimiz var. Ülkemize hizmet eden tüm birimlere destek olmaya canı gönülden çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Dijital ve yeşil dönüşüm çalışmalarına ara vermeksizin devam eden şirket, Manisa Organize Sanayi Bölgesi ve Nazilli Organize Sanayi Bölgesi tesislerinin çatısında devreye aldığı yaklaşık 3,7 MW GES ile tükettiği elektriğin bir kısmını kendi ürettiği yenilebilir enerjiden karşılıyor. Çağdaş Cam’ın hisse senetleri 17 Aralık tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da işlem görüyor.