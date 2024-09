Beklenen İstanbul depremine hazırlıksız yakalanmamak için kentsel dönüşüm çalışmalarını daha da hızlandıran Büyükçekmece Belediyesi, kentsel dönüşüme girmesi gereken riskli yapıların sakinlerini bilgilendiriyor. Yapılan toplantılara teknik ekibi ile birlikte katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, can ve mal güvenliği açısından toplantılara mutlaka katılmak gerektiğine vurgu yapıyor.



“Can ve mal güvenliği açısından önemle rica ediyoruz”

Her geçen gün deprem gerçeğinin daha fazla hissedildiğini belirten Başkan Akgün şu açıklamayı yaptı:

“Beklenen depremin her gün biraz daha yaklaşması nedeniyle kentsel dönüşüm faaliyetlerimizi daha da yoğunlaştırıyoruz. Belediye başkanlığımızca yapılacak kentsel dönüşüm toplantılarına vatandaşımız mutlaka katılsın. Ayrıca toplantılarda mevcut konutu ile müteahhittin teklif projesine göre kredi ve hibe desteklerinden nasıl yararlanacağı konusunda bilgi alabilirler. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nün daveti üzerine yapılan bilgilendirme toplantısına katılmaları önem taşıyor. Büyükçekmece ailemizin can ve mal güvenliği açısından önemle rica ediyoruz. Deprem geliyor, ilçemizde vatandaş, belediye, müteahhit iş birliğiyle yürütülmekte olan kentsel dönüşüm çalışmalarımızı daha da hızlandırıyoruz.''