Koçaslanlar Motorlu Araçlar, 21 Aralık 2024’te düzenlenen törenle Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BURULAŞ filosuna engelli erişimine de uygun, alçak tabanlı, 14 adet Karsan Jest midibüsü kazandırdı. Bu teslimat, toplu taşımada çevreci, konforlu ve modern araçlarla hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik bir adım oldu.

Mimar Sinan Otobüs Garajı’nda düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra Koçaslanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan, Koçaslanlar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Koçaslan, Koçaslanlar Motorlu Araçlar Karsan Marka Genel Müdürü Adil Aydın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Emin Direkçi, Mehmet Tözün Bingöl, Burulaş Genel Müdürü Fahrettin Beşli, Burulaş Otobüs İşletme Müdürü Mehmet Özşimşekler, daire başkanları, oda başkanları ve çok sayıda esnaf katıldı.

“FİLOMUZU GÜÇLENDİRDİK”

Teslimat töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, toplu taşımanın Bursa’da hem çevresel hem de trafik yoğunluğu açısından önemine değinerek şu ifadeleri kullandı: “14 adet Karsan midibüs ile filomuzu güçlendirdik. BURULAŞ, her geçen gün daha modern ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşuyor. Vatandaşlarımızdan bireysel araçlar yerine toplu taşımayı tercih etmelerini rica ediyorum. Trafik sorununu ancak bu şekilde çözebiliriz. Koçaslanlar Motorlu Araçlar ve Karsan’a bu teslimat için teşekkür ediyor, iş birliğimizin sürmesini diliyorum.”

“TOPLU TAŞIMADA KALİTE, BİR ÜST SEVİYEYE TAŞINACAK”

Koçaslanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan, teslimat töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Koçaslanlar olarak, toplu taşımanın kent yaşamındaki öneminin farkındayız. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile olan iş birliğimizin bu teslimatla daha da güçlenmesinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz. BURULAŞ’ın filosuna kattığımız 14 adet Karsan midibüsün, Bursa halkının günlük yaşamını kolaylaştıracağına ve toplu taşımada kaliteyi bir üst seviyeye taşıyacağına inanıyorum. Bu araçlar, yük taşımak için yapılan panelvan araçların tadilat yöntemi ile yolcu taşımaya çevrilmiş olmasından ziyade özel üretim araçlardır. Karsan üretimi olan Karsan Jest; tüm mimarisi ile güvenli bir şekilde yolcu taşımaya göre tasarlanmış, projelendirilmiş, alçak tabanlı şasi sistemi ile engelli erişimine en hızlı ve proaktif bir şekilde karşılık veren, % 68,1 yerlilik oranı ile tüm fikri sınai hakları ile ülkemize ait olan bir modeldir. Bursa’nın ulaşım ağını daha modern, konforlu ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturma çabalarına katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliğimizin ilerleyen yıllarda da devam edeceğine olan inancım tamdır.”

Koçaslanlar Motorlu Araçlar Karsan Marka Genel Müdürü Adil Aydın ise şunları ekledi: “Koçaslanlar olarak, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin modern ulaşım projelerinde yer almak bizler için gurur verici. Bugün teslim ettiğimiz araçların, halkımıza daha güvenli ve konforlu bir ulaşım deneyimi sağlayacağına inanıyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin yeni projelerinde de yanında olmaktan memnuniyet duyacağız.”