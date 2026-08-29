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RAMS Park'taki son lig yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe karşısında alan sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından sahasında çıktığı 37 lig müsabakasında 29 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Göztepe'yi sahasında konuk etti. Mücadele 3-0 Galatasaray galibiyetiyle sonuçlanırken, sarı-kırmızılıların iç sahadaki yenilmezlik serisi de 37 maça çıktı.

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