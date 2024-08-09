Bursa'nın Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinin ziraat odalarına bağlı çiftçiler, artan maliyetler ve ürünlerinin değerinde satılmaması sebebiyle eylem kararı aldı. Karacabey Pancar Kooperatifinin kantarında toplanan yüzlerce çiftçi, sorunların çözülmesi için yetkililerden yardım istedi. Traktörlerle ağır ağır otoyolda ilerleyen çiftçilere, diğer araç sürücülerinin de tepki gösterdiği öğrenildi.

Çiftçilerle yetkililer arasında görüşmeler yapılırken, üreticiler tarlada mahsulün kalmasını istemediğinin altını çizdi. Karacabey'de 24 yıldır çiftçilik yapan Adil Vanas, "Salça fabrikaları Karacabey bölgesinde domatesi kilosunu 2,5 liradan alıyor. 10 ton satılsa 25 bin TL, 20 bin TL zarardayız. Bu bedeli kim ödeyecek bize. Yetkililerden bize yardımcı olmalarını, fabrikaların önünü açmalarını istiyoruz" diye konuştu.