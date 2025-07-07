Marmara Denizi’ne kıyısı olan Gemlik’te 8, Mudanya’da 9 ve Karacabey’de 3 olmak üzere toplam 20 noktada; ayrıca İznik Gölü kıyısında 4 farklı noktada alınan numunelerle yüzme suyu kalitesi değerlendirildi. Analiz sonuçları, halk sağlığı açısından olumlu bir tablo ortaya koydu.

Gemlik’te 6 plaj ‘iyi’, 2 plaj ‘orta’ kalite

Gemlik’te Narlı Halk Plajı, B.B.B. Küçükkumla Halk Plajı, Hasanağa Kadınlar Plajı, B.B.B. Kurşunlu Kadınlar Plajı, B.B.B. Kumsaz Halk Plajı ve Gemsaz Halk Plajı “iyi kalite su”ya sahipken; Büyükkumla Halk Plajı ve Karacaali Gençlik Kampı “orta kalite” su olarak sınıflandırıldı.

Mudanya sahilleri yüzmeye uygun

Mudanya ilçesinde Eğerce, Mesudiye, Kumyaka, Eşkel, Altıntaş, Zeytinbağı, Coşkunöz, Burgaz Altınkum ve Burgaz Halk Plajları yapılan ölçümlerde “iyi kalite” suya sahip olarak tespit edildi.

Karacabey’de 3 plajda da sonuçlar olumlu

Karacabey’e bağlı Malkara, Yeniköy ve Kurşunlu Halk Plajlarında deniz suyu analiz sonuçları “iyi kalite” olarak belirlendi.

İznik Gölü’nde 3 plaj iyi, 1 plaj orta kalite

İznik Gölü kıyısında Göllüce Halk Plajı, İnciraltı Mevkii Halk Plajı ve Darka Tatil Köyü’nde su kalitesi “iyi” olarak ölçülürken, Orhangazi Halk Plajı “orta kalite” su kategorisinde yer aldı.

Kriterler neye göre belirleniyor?

Sağlık Bakanlığı rehberliğinde yapılan yüzme suyu analizlerinde; numunelerdeki mikrobiyolojik parametreler değerlendirilerek plajlar 3 sınıfa ayrılıyor. Değerler kılavuz değerlerin altında ise “iyi kalite (girilebilir)”, kılavuz ve zorunlu değer aralığında ise “orta kalite (girilebilir)”, zorunlu değerlerin üzerinde ise “kötü kalite (girilemez)” olarak değerlendiriliyor.

Yaz sezonunun devam ettiği bu günlerde yapılan ölçümler, Bursa’daki plajların büyük çoğunluğunun yüzme açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu ortaya koydu. İl Sağlık Müdürlüğü, su kalitesi izleme çalışmalarının sezon boyunca periyodik olarak sürdürüleceğini açıkladı.