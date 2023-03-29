Yıldırım’da deprem ve afet yönetimi semineri

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 11 ilimizi etkileyen afet sonrasında, deprem bölgesine ve depremzedelere yardımlarını ulaştıran Yıldırım Belediyesi, bir yandan da Yıldırım’da muhtemel bir depreme karşı gerekli tüm adımları atmaya devam ediyor.

Önemli kentsel dönüşüm projelerini hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, aynı hassasiyetle kurum içinde de farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede arama kurtarma ve destek çalışmalarına katılan ekibe afet bölgesi dönüşü Uzman Psikolog Cihat Kaya tarafından Travmaya Müdahale Semineri verilirken ayrıca belediye çalışanlarına deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrasında yapılması, yapılmaması gerekenler hakkında, Arama Kurtarma Ekip Lideri Ceyhun Eskioğlu tarafından Deprem Farkındalık söyleşisi düzenlendi. Sunumda, Türkiye’nin deprem ülkesi olduğu ve her an afete hazırlıklı olunması gerektiği bir kez daha hatırlatıldı.