Yatay mimaride Osmangazi modeli

Osmangazi Belediyesi’nin hayata geçirdiği Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi, tamamlanan 7 etabıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘zemin+5 kat’ vizyonuyla gerçekleştirilen ilk proje olma özelliğini taşıyor. Rezerv alanda inşa edilen depreme dayanıklı 3 binden fazla konutta güvenli yaşam devam ederken, riskli alanda da sağlam ve modern konutlar hızla yükseliyor.

Deprem odaklı örnek proje; Soğanlı

Türkiye’yi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yatay mimarinin önemi bir kez daha ortaya çıkarken, Osmangazi Belediyesi’nin bu konuda yıllar önce başlattığı şehircilik hamlesi örnek oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapılaşmada ideal gösterdiği zemin+5 kat planının uygulandığı ilk proje olan Soğanlı’da modern konut ve ticari alanların yanı sıra Osmangazi Belediyesi’nin örnek şehircilik hamlesi farkını gösterdi. Altyapı çalışmaları ile birlikte geniş yollar ve kaldırımlar, pazar alanları, yeşil alan, park ve meydanlar, spor tesisleri, sosyal donatı ve ibadet alanları ile bölge tam anlamıyla modern şehirciliğin merkezi oldu.

Türkiye’nin en büyük ilçelerinden biri olan Osmangazi’deki kentsel dönüşüm çalışmalarının merkezi Soğanlı Mahallesi ve çevresinde, Osmangazi Belediyesi ve özel sektör eliyle bugüne kadar yaklaşık 12 bin kişilik yeni bir şehir kuruldu.

Örnek proje etap etap büyüyor

Deprem kuşağında yer alan Bursa’da göreve geldikleri ilk günden itibaren güvenli, modern ve planlı bir şehir inşa etmek için çalıştıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi’nin Türkiye’de şehircilik anlamında bir model olduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği zemin+5 kat planını ilk uygulayan belediye olduklarını belirten Başkan Dündar, “Deprem gerçeğini göz önünde bulundurarak zemin+5 kat modeliyle Soğanlı’da başlattığımız kentsel dönüşüm projemiz, büyüyerek geniş bir bölgeye yayıldı. Riskli binalarda oturan vatandaşlarımız, artık daha sağlam ve modern binalarda yaşamaya başladı. Örnek şehircilik projemizin 8. etabı şu anda riskli alanda devam ediyor. Belediye olarak bugüne kadar yaptığımız çalışmalar, özel sektörü de harekete geçirdi. Türkiye’ye örnek olan kentsel dönüşüm projemiz etap etap büyüyor ve bütün Osmangazi’ye yayılıyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarımız ile Bursa’mız, Osmangazi’miz, kendini yenilemeye ve dönüştürmeye devam ediyor.” ifadelerini kullandı.