Trafikteki yan yan seyreden cipi gören sürücüler, gözlerine inanamadı

Bursa’da yan yan giden cip, trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Soğanlı Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaza yapan cipin sürücüsü, aracını götüreceği yere çekiciye bindirmek yerine sürerek götürmeyi tercih etti. Cip ise lastiklerinin yamukluğu sebebiyle yan yan giderken o anlar trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.