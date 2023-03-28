Teoman Özalp Parkı’nda dönüşüm başladı

Bursa’nın yeniden ‘yeşil’ kimliğini kazanması için bir taraftan şehre büyük ölçekli parklar kazandırmak için çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da mevcut parkları daha konforlu hale getirerek vatandaşların buluşma noktası haline getiriyor. Teoman Özalp Parkı’nı sil baştan yenileme çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 110 bin metrekarelik alanı yakın zamanda vatandaşların kullanımına sunacak.

Kullanışlı hale getirilecek

Bursa’da bir taraftan ‘3 milyon metrekare yeni yeşil alan hedefiyle’ şehre büyük ölçekli parklar kazandıran Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan mevcut parkları daha kullanışlı hale getiriyor. Bu çerçevede, Hamitler ve Bağlarbaşı mahalleleri arasında bulunan 110 dönümlük alana sahip Teoman Özalp Parkı’nda da çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, atıl durumdaki parkı daha kullanışlı hale getirerek vatandaşların hizmetine sunacak. Mülkiyeti Hazine’ye ait olan park alanı içerisinde yeni bir yürüyüş yolu hattı, çocuk oyun alanları, spor-fitness alanları, serbest oturma alanları, mevcutta bulunan basketbol sahası, mini golf alanı, futbol sahası revizyonları planlandı. Park genelinde sulama ve aydınlatma çalışmaları devam ediyor. Ayrıca parkın çevresindeki sokak girişlerini koruyup mahalle sakinlerinin parka ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla yürüyüş yolu hattında yeni düzenlemeler yapılıyor.

“En özel parklardan biri olacak”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Teoman Özalp Park alanını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Hamitler Mahallesi Muhtarı Hüsamettin Aşkın, Bağlarbaşı Mahallesi Muhtarı Hüseyin Gümüşsoy ve Dereçavuş Mahallesi Muhtarı Recep Arslan’ın da eşlik ettiği ziyarette Başkan Aktaş, belediye yöneticilerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Revizyonun tamamlanmasının ardından parkın bölgeye hayat vereceğini söyleyen Başkan Aktaş, “Teoman Özalp Parkı, Bursa’nın en özel parklarından biri olacaktır. Parkta bulunan eski amfi tiyatronun yerine gençlik merkezi teşekkül ettirmiş olacağız. İnşallah bittiğinde birkaç mahallemizin istifade edeceği çok güzel bir alan olmuş olacak. Parktaki bütün birimler baştan sona revize ediliyor. Bazı aksaklıklar vardı. Bugünden sonra süreci tamamen elimize aldık. Burayı, çocukların ve gençlerin doya doya istifade ettiği bir park haline dönüştüreceğiz. Geçmiş dönem Büyükşehir Belediye Başkanlarından Teoman Özalp’in ismini taşıyor. 20 yıldır ciddi bir çalışma olmadığı için halkımız buradan istifade edemedi. Çalışmalar bitip hizmete açıldığında mahalle sakinlerinin parka sahip çıkmasını istiyorum” dedi.

Parkta bulunan vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Aktaş, özellikle çocuklardan yoğun ilgi gördü.