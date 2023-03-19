Şehit ailelerine anlamlı ziyaret

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleri, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde şehit ailelerini ziyaret ederek, her zaman yanlarında olduklarını söylediler.

Nilüfer Belediyesi 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde şehit ailelerini unutmadı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in Mihraplı Şehitlik Yerleşkesi’ndeki dernekleri ziyaret etmesinin ardından Başkan Yardımcıları ve Nilüfer Belediye Meclisi üyeleri şehit ailelerinin yanında oldu. Başkan Yardımcıları Dr. Sibel Özer ile Remzi Çınar’ın yanı sıra, meclis üyeleri Tuğçe Savaş, Feridun Uyruk, Atakan Çorbacı, Rasih Konca ve Sabri Özlem kentteki şehit ailelerini ziyaret etti.

Sibel Özer ve Remzi Çınar, şehit Salih Zengin’in Konak Mahallesi’ndeki evine gitti. Özer ve Çınar, 2016 yılında Diyarbakır’da hain terör saldırısı sonucu şehit düşen polis memuru Salih Zengin’in ailesiyle bir araya gelerek desteklerini dile getirdi. Nilüfer Belediyesi’nin vatan uğruna hayatını feda eden kahramanları hiçbir zaman unutmadığını ifade eden Sibel Özer, minnet duygularını belirtti. Başkan Yardımcısı Remzi Çınar da kurum olarak şehitlerin emanetlerine her zaman sahip çıkacaklarını belirterek, ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Zengin ailesi de taleplerini ifade ederek, anlamlı günde kendilerinin yanında olan Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür ettiler. Ziyaret sırasında Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görevli Mehmet Çelebi de, Salih Zengin ve tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim okuyup dua etti.