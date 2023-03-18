Şampiyonları Başkan Yılmaz uğurladı

Bursa’da 9’uncu Balkan Kyokushın Karate Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübü sporcularını Başkan Oktay Yılmaz uğurladı.

Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübü, Bulgaristan’ın Varna kentinde düzenlenecek olan 9’uncu Balkan Kyokushın Karate Şampiyonası’nda Yıldırım’ı temsil edecek. 7 ülkeden toplam 370 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek müsabakada 36 Yıldırım Belediyesporlu karateci kıyasıya yarışacak. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde son antrenmanlarını yapan karateci gençlerle bir araya gelip başarılar diledi.

Şampiyonlar yetişiyor

Yıldırım’da yapılan spor yatırımlarının meyvelerini verdiğini ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, “Yıldırım’ı bir spor kenti yapmak için ortaya koyduğumuz gayret meyvelerini veriyor. 2023 yılı itibariyle Yıldırım Belediyesporumuzun lisanslı sporcu sayısı 3 bin 850’ye ulaştı. Evlatlarımız katıldıkları müsabakalarda 2 bin 268 madalya ve 132 kupa kazandı. Geride bıraktığımız 4 yılda 62 sportif faaliyeti hayata geçirirken toplamda 165 bin 467 vatandaşa hizmet verdik. Her müsabakada olduğu gibi sporcularımızın Balkan Kyokushın Karate Şampiyonası’nda da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inancım tam. Hepsine başarılar diliyorum” dedi.