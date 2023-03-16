Ramazanda erzak paketi yerine tüketime hazır iftar ve sahur yemeği

Bursa’daki hazır yemek sektörünün önde gelen firmalarından Yankı Yemek A.Ş, ramazan ayında isteyen müşterilerine çalışanları veya ihtiyaç sahiplerine iftar ve sahur yemeği olarak dağıtılmak üzere özel bir menü hazırladı. Böylece firmalar, ramazan ayında çalışanlarına erzak paketi yerine hazır paket iftar ve sahur menüsü verebilecekler.

Firmanın Genel Müdürü Coşkun Dönmez, fabrikaların ve işletmelerin ramazan ayında çalışanlarına ve ihtiyaç sahiplerine sosyal destek maksatlı çeşitli gıdalardan oluşan erzak paketi dağıttıklarını belirterek,firma olarak geçen yıl bu alanda yeni bir konsept geliştirdiklerini ifade etti. Dönmez, dileyen müşterilerinin geçen yıl olduğu gibi bu ramazanda da, çalışanlarına ve ihtiyaç sahiplerine erzak paketi vermek yerine hazırladıkları iftar ya da sahur menüsünü dağıtabileceklerini kaydetti.

Hazırladıkları paketlerde doğrudan tüketilebilecek hazır yemekler koyduklarını ve bu uygulama ile tüketicilerinzaman ve pişime maliyetinden kurtulmasını hedeflediklerini söyleyen Coşkun Dönmez, ramazan ayında oruç tutulması nedeniyle yemek tüketiminin azaldığına dikkat çekti.

Coşkun Dönmez şunları da söyledi; “Yankı Yemek olarak karşılamaya hazırlandığımız ramazan ayı için müşterilerimize alternatif bir hizmet imkânı hazırladık. İlk kez geçen yıl başlattığımız bu uygulama büyük ilgi gördü. İşletmeler, bu ramazanda da çalışanlarına dilerlerse gıda paketi yerine hazır yemek de verebilecekler. Hazırladığımız menü, 4 kap yemek, kahvaltılık çay, ekmek ve tatlıdanoluşuyor. Bu paketleri alanlar 4 kap hazır yemek ile oruçlarını açarken, kahvaltılık ve çay menüsüyle de sahur yaparak yeni güne hazırlanabilecekler. Bu uygulama işletmelerde iş verimini de artırıyor”