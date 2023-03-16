Osmangazi kurumsal kalitesini yeniden tescilledi

Osmangazi Belediyesi, Bilgi İşlem Müdürlüğü öncülüğünde başlattığı iyileştirme çalışmalarını tamamlayarak, sahip olduğu bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğini garanti altında tutan ‘ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ belgesini yeniden aldı.

Osmangazi Belediyesi, kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasına dair süreç ve bilgi sistemlerini içine alan ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesini yenileyerek başarılarını kurumsal anlamda taçlandırdı. Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda Mali Hizmetler, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüklerinin bilgi güvenliği süreçleri yeniden yapılandırıldı.

Bugüne kadar gerçekleştirdiği vatandaş odaklı çalışmalarında kaliteden ödün vermeyen Osmangazi Belediyesi, aynı zamanda muhasebe, finans, insan kaynakları, hukuk ve bilgi işlem faaliyetlerinin elektronik bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı bilişim güvenliğini de inceleme fırsatı yakaladı. Yapılan tüm çalışmalar neticesinde önceki yıllarda almaya hak kazandığı “ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi” sertifikasını bu yıl da yeniledi.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen A tipi muayene kuruluşu RoyalCert uluslararası Belgelendirme Kuruluşu tarafından yapılan denetimlerin ardından düzenlenen belgeyi teslim alan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, alınan bu belge ile var olan kurumsal bilgi güvenliğinin bir kez daha tescillenmiş olduğunu söyledi.