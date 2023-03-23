Nilüfer Üçevler’de yapılan aşevi iftar konuklarını bekliyor

Nilüfer Belediyesi’nin hayırsever desteğiyle Üçevler Mahallesi’nde hayata geçirdiği aşevi, ramazan ayının ilk gününde açılıyor. İlk iftarla birlikte faaliyete geçen Nilüfer Belediyesi Hacı Remziye Bakgör Aşevi’nde ramazan ayı boyunca her gün vatandaşlara iftar yemeği verilecek.

Fırsat eşitsizliklerini azaltarak sosyal bütünleşmeyi sağlama hedefiyle hizmet veren Nilüfer Belediyesi, dayanışma örneği olacak bir projeyi daha hayata geçiriyor. Hayırsever Bakgör ailesinin desteğiyle hayata geçirilen Nilüfer Belediyesi Hacı Remziye Bakgör Aşevi, ramazan ayının ilk günüyle birlikte iftarda konuklarını ağırlamaya başlıyor. Kutsal ramazan ayında Nilüfer’de dayanışmayı yaşatmak istediklerini söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Vatandaşlarımızı aşevimizdeki iftar soframıza bekliyoruz. İftar yemeği ikramımız ramazan ayı boyunca devam edecek” dedi.

Üçevler Mahallesi Tanay Caddesi’ndeki Nilüfer Belediyesi Hacı Remziye Bakgör Aşevi, ramazan ayından sonra da ihtiyaç sahiplerine hizmet vermeye devam edecek. Aşevinde, Nilüfer ilçe sınırlarında ikamet eden, ekonomik yoksunluk içerisinde olup sağlık sorunları, maddi yetersizlik, hanedeki fiziksel donanımların uygun olmaması gibi sebeplerle sağlıklı ve düzenli beslenme yetersizliği yaşayan Nilüferliler’e günde 2 öğün sıcak yemek desteği sağlanacak.