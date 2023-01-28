Nilüfer Belediyespor’da Tamer işler’e güven oyu

Nilüfer Belediyespor Kulübü’nün 11. Olağan Genel Kurulu, Nilüfer Belediyesi Nikah Evi’nde yapıldı. Tek liste ile gidilen seçimlerde Tamer İşler oy birliği ile tekrar başkan seçildi.

Nilüfer Belediyespor Kulübü’nün 11. Olağan Genel Kurulu geniş katılımla gerçekleşti. Genel Kurulda açılış konuşmasını Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem yaptı. Başkan Erdem Nilüfer Belediyespor Voleybol ve Hentbol Takımlarının en üst liglerde yıllardır Bursa’yı başarı ile temsil ettiğini belirterek, “Bunun yanı sıra aktif 17 amatör branşla da ülke sporuna destek veriyoruz” dedi. Nilüfer’de bulunan bir çok spor tesisinin ilçede kulüplerin kullanımında olduğunu belirten Başkan Erdem, “Nilüfer Belediyesi Barış Spor Salonumuz FruttiExrta Bursaspor Basketbol Takımına tahsis edildi. İzmir Yolu’nun kuzeyinde oluşan tesis ihtiyacını da Ertuğrul Bölgesi’ne güzel bir tesis yaparak çözeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından genel kurula geçildi. Divan Başkanlığını Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer’in yaptığı kongrede, faaliyet raporu, hesap raporları ile denetim kurulu raporları ibra edildi. Genel Kurulda tek aday olan Tamer İşler ve listesi yapılan açık oylamada oy birliğiyle yönetime seçildi. Tamer İşler Başkanlığındaki 15 kişilik yönetim kurulu listesi Şemsi Oğuz, Ayşegül Erkol, Serkan Çalışkan, Mustafa Şenyurt, Dilber Dereli, Dilek Koraltürk, Sanem Çetiner, Fehmi Gökçen, Kadir Oral, Şevket İlhan, Ömer Üllker, Besim Hacıoğulları, M. Şakir Cesur ve Nejat Arı’dan oluştu. Denetleme Kurulu Başkanlığı’na Melek Küçükbayraktar, Disiplin Kurulu Başkanlığı’na da Reşat Çelik seçildi.

Oylama sonunda üyelere teşekkür eden Nilüfer Belediyespor Başkanı Tamer İşler, profosyonel takımlar voleybol ve hentbol da sezon sonu hedeflerinin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu belirterek “ Hentbol ve voleybol altyapı takımları tüm yaş gruplarında Bursa şampiyonu oldu. Yüzme ve atletizm takımlarımız da Türkiye liglerinde ilk 3’te yer aldı” diye konuştu. Tamer İşler, çeyrek asırlık geçmişi olan Nilüfer Belediyespor’un her branşta başarılı olması için ekip olarak çalışmaya devam edeceklerini belirterek , sportif başarının büyük bütçelerle değil, akıllı seçim ve doğru hamlelerle olduğunu da sözlerine ekledi.