Mudanyalılar iftar sofrasında buluşuyor

Mudanya Belediyesi’nin her yıl olduğu gibi bu yıl da belediye binası önü ve Güzelyalı’da kurduğu iftar çadırında, oruçlar birlikte açılıyor, Mudanya’da Ramazan ayının bereketi, paylaştıkça artıyor.

Güzelyalı’da kurulan iftar çadırında vatandaşlarla buluşan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, servis masasının arkasına geçip, yemekleri dağıttı. Başkan Türkyılmaz, Ramazan ayının barışa, kardeşliğe, sevgi ve saygıya vesile olmasını dilerken, her yıl olduğu gibi bu yıl da Mudanya ve Güzelyalı Mahallesi’nde iki iftar çadırı kurduklarını belirterek, “Mudanya’da Ramazan akşamlarında hemşehrilerimle bir araya gelerek, bu ayın ruhunu birlikte yaşayacağız. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin pekiştiği Ramazan ayında değerli hemşehrilerimle Güzelyalı’daki iftar çadırımızda bir araya geldik. Alın teri ile kazandığımız helal lokmaları halkımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Allah tuttuğumuz oruçlarımızı kabul etsin. Mutluluk, huzur yuvalarımızdan hiç eksilmesin. Sofralarımız bereketli, dualarımız kabul olsun” dedi.