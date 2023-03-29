Mudanya Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi ihalesi olumlu sonuçlandı

Mudanya Belediyesi tarafından projelendirilip inşaat çalışmaları tamamlanan Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi’nin 1. Etabı ihalesi olumlu sonuçlandı.

1. Etap A Blok’ta bulunan 5 bağımsız birimi kapsayan ihale gerçekleştirildi. Söz verdiği bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Her biri alanında uzman personelimizin gece gündüz çalışarak hazırladığı projeyi hayata geçiriyoruz. Mudanyamızın gurur projesi Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezimizin ilk etabında bulunan A Blok’taki 5 bağımsız bölümü ile ilgili ihalemiz olumlu sonuçlandı. 325 metrekaresi kapalı olmak üzere 519 metrekarelik alan; kafe, restoran ve pastane olarak Mudanyalı hemşehrilerime bu yaz içerisinde hizmet vermeye başlayacak. Aylık 230 bin TL kira bedeli ile ihaleye çıkan merkezimiz, 7’den 70’e tüm hemşehrilerimin zaman geçireceği bir yaşam alanı olarak misafirlerini ağırlayacak. Mudanyamıza hayırlı olsun” diye konuştu.