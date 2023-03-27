Mobilyanın kalbi İnegöl’de büyük dönüşüm

Türkiye’nin en önemli mobilya üretim ve satış merkezi olan Bursa’nın İnegöl ilçesinin kalbi konumundaki Ertuğrulgazi Caddesi’nde çalışmaları aralıksız sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, kısa süre içerisinde esnafın ve vatandaşların daha konforlu ortamda buluşabileceği alanlar kazandırmış olacak.

Bursa’nın tüm ilçelerinde altyapı projelerini aralıksız hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, İnegöl ilçesinde de vatandaşların daha sağlıklı hizmet alabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’nin mobilya başkenti olan İnegöl’ün kalbi konumundaki Ertuğrulgazi Caddesi’nde kısa bir süre önce başlatılan çalışmalarda sona gelindi. BUSKİ tarafından yürütülen altyapı işlemleri tamamlanırken, yaya kaldırımlarından bisiklet yollarına, caddenin yeşillendirilmesinden aydınlatılmasına kadar üst yapı çalışmalarında da son rötuşlar yapılıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve Ertuğrulgazi Mobilyacılar Caddesi Derneği Başkanı Bahadır Bayraktar ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden bilgi alan Başkan Aktaş, daha sonra esnafı ziyaret ederek sohbet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın her ilçesinin ayrı güzelliği ve özelliği olduğunu söyledi. İnegöl deyince de akla ilk olarak mobilyanın geldiğini belirten Başkan Aktaş, mobilya ürünlerinin satışa dönüşebilmesi için mekanların önemli olduğunu dile getirdi. Bu mekanlardan birisinin de Ertuğrulgazi Caddesi olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Son yıllarda esnafın oluşturduğu dernek marifetiyle caddeyi daha da güzelleştirmeyle alakalı bazı hamleler oldu. Esnafımızla istişarelerimiz oldu. Şuanda takvim çerçevesinde çalışmalar sürüyor. Kısa süre içerisinde de işlemleri tamamlamış olacağız. Ertuğrulgazi Caddesi’nin iki tarafında imalatlar olsa da burası bir teşhir alanıdır. İnegöl’de üretilen nezih mobilyalar, burada satışa sunuluyor. Dışarıdan gelen insanların rahat ulaşımını, arabalarını park etmelerini sağlamak adına ve görsel anlamda yeşilinden aydınlatmasına varana kadar çalışmalar yapılıyor” dedi.

Caddede araçların ve yayaların daha güvenli hareket edebilmesini hedeflediklerini söyleyen Başkan Aktaş, yol genişliklerini ve otopark ceplerini standart genişliğe getirerek yol disiplinini sağladıklarını belirtti. Yaya kaldırımlarını genel olarak genişletip müsait bölgelerde bisiklet yolları da ilave ederek caddede yaya ve bisikletli vatandaşlar için güvenli hat oluşturduklarını anlatan Başkan Aktaş, “Aydınlatma hatlarını ve direkleri yeniledik. Park ve Bahçeler Dairesi tarafından yeşil alanda ağaçlandırma, çim ve sulama düzenlemeleri yapıldı. BUSKİ tarafından da içme suyu ve yağmur suyu hatları yenilendi. Caddede bir kazıya gerek kalmaksızın tüm altyapıyla alakalı işlemler de bitirilmiş oldu. Sadece üst yapıyla alakalı 25 milyon civarında para harcandı. Altyapıyla alakalı da yenilemeler dolayısıyla ciddi yatırım yaptık. Burada milyonlarca dolarlık ürün satılacak ve katma değer sağlanacak. Birlik ve beraberlik içerisinde caddeye sahip çıkılmalı. Ertuğrulgazi Caddesi, İnegöl mobilyasına mal olmuş bir yerdir. Bahar aylarıyla birlikte işlerin artacağına da inanıyorum. Ertuğrul Caddesi bir gelin gibi, çiçek gibi hazırlandı. Nisan başı gibi de tamamen hazır olmuş olacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ertuğrulgazi Mobilyacılar Caddesi Derneği Başkanı Bahadır Bayraktar, 2017 senesinde derneği kurduklarında caddenin güzelleştirilmesi adına bir proje çalışması yaptıklarını ifade etti. Geçen sene Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş’ın planlamayı yaparak İnegöl Belediyesi ve dernekle birlikte bir komisyonun kurulduğunu anlatan Bayraktar, “Ekim ayında başlayan çalışmalar, Mart sonu itibariyle sona yaklaştı. Caddemiz, 35 yıllık bir caddedir. Nice 35 yıllar gidecek ticari ivmeye sahip olabilmesi için bu yenilenmeye ihtiyaç vardı. Altyapı ve üstyapıda yapılanlarla caddemiz, uzun yıllar Türk mobilya sektörüne hizmet edecektir. Esnaf olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne, Başkan Alinur Aktaş’a ve ekibine teşekkür ediyoruz. Esnafımıza hayırlı olsun” dedi.