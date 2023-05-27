Misafir öğrencilerin mezuniyet coşkusu

Bursa Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULUTÖMER), 2022-2023 Eğitim-Öğretim dönemini başarıyla tamamlayan öğrenciler için bir mezuniyet töreni düzenledi.

ULUTÖMER Eğitim Kampüsü’nde gerçekleştirilen programa BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, ULUTÖMER Müdürü Prof. Dr. Mustafa Asım Yediyıldız, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı. Törende 162 öğrenciye mezuniyet belgeleri teslim edildi.

Programda bir açılış konuşması yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, ULUTÖMER’in 5 yıl içinde çok önemli mesafeler kat ettiğini vurguladı. Dünyanın 128 farklı ülkesinden 6 bin 500 civarında öğrenciye ev sahipliği yaptıklarını kaydeden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “70 bine yakın öğrencimiz var. Bu öğrencilerin yüzde 10’u misafir öğrenci statüsündedir. Biz üniversitemiz için kıymetli bir orandır. Öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmeye gayret ediyoruz. Eğitim-Öğretim konusunda gösterdiğimiz gayretin yanı sıra onları sosyal hayata ve iş dünyasına da hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dünya 5’ten Büyüktür” sözüne de atıfta bulunan Rektör Kılavuz; “Türkiye Cumhuriyeti, insanı insan olarak görür. Bizler de bu anlayış ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Gönül coğrafyamızdan gelen her öğrencimize sahip çıkıyoruz. Bunu daha adil bir dünya düzeninin kurulabilmesi amacıyla yapıyoruz. Dünyanın geri kalanı hak, hukuk veya adalet aradığı zaman, Birleşmiş Milletler’in 5 daimi üyesinden birinin muhalefeti ile her şey bir anda sona erebiliyor. Dünyanın bir yanda egemen güçleri var, öte yanda da ezilen ülkeleri var. Türkiye’miz, bu iki kutup arasında ortak noktayı bulabilmek için bir çözüm önerisi ortaya koymuş oluyor. İşte tam da üniversitemizdeki mini Birleşmiş Milletler tablosunu oluşturan öğrencilerimiz, gelecekte kendi ülkelerinde söz sahibi olmaya başladıklarında bu problemi çözebileceklerine inanıyoruz. Bu yüzden de kendimizi çok sorumlu hissediyoruz. Görevimizi yerine getirebilmek için canla başla çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

Nitelikli Türkçe eğitimi

ULUTÖMER Müdürü Prof. Dr. M. Asım Yediyıldız da görev yaptığı 4 yıl içerisinde kurumda Türkçe öğrenen öğrenci sayısının bin 472’ye ulaştığını vurguladı. 2023 yılı 5. Kurs dönemi içerisinde de 162 öğrenciye mezuniyet sertifikası vereceklerini açıklayan Prof. Dr. Asım Yediyıldız; “Bu öğrencilerimiz dünyanın 98 farklı ülkesinden geldi. Kursiyerlerimiz Türkiye’nin en başarılı tömerlerinin birinden mezun olmanın gururunu yaşıyor. Üniversitemizin farklı fakültelerinde tahsillerini yapmak üzere yine burada kalacaklar. Kursiyerlerimiz ULUTÖMER’de öğrendikleri Türkçe ile ülkelerinin sınırlarını aşarak, Türk dünyası ile tanışacaklar ve Türkçe öğretim yapan üniversitelerde tahsil yapma imkanına sahip olacaklar” diye konuştu. Konuşmasında öğrencilere de seslenen Yediyıldız; “Sevgili öğrenciler; siz burada Türkçeyi belli bir düzeyde öğrenerek sertifika aldınız. Ancak dili geliştirmenin ömür boyu süren bir iş olduğu unutulmamalıdır. Türkçe dil yeteneğinizi geliştirmenizi sizlere tavsiye ediyorum. Bol miktarda kitap okuyun. Sizlere yardımcı olan kıymetli öğretmen arkadaşlarımıza ve bizlere desteklerini esirgemeyen üniversite yöneticilerimize teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Program, mezun öğrencilerin teşekkür konuşmaları ve mini konserle sona erdi. Törenin ardından eğitimleri başarıyla tamamlayan öğrencilere belgeleri takdim edildi.