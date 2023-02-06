Minik Tuana’nın yardımı herkesi duygulandırdı

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde ciddi bir yıkıma neden deprem sonrasında Türkiye tek yürek oldu. Depremzedeler için seferberlik yapılırken Bursa’nın İznik ilçesinde 6 yaşındaki Tuana’nın yardımı ise herkesi duygulandırdı.

Bursa’nın İznik ilçesinde Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde ciddi bir yıkıma neden deprem sonrasında yardım seferberliği belediye öncülüğünde devam ediyor. Bu seferberliğe katkı sağlayan 6 yaşındaki Tuana Şahin’in bu örnek davranışı herkesi duygulandırdı. Küçük kız çocuğu oyun çantasını ve oyuncaklarını deprem bölgesine gönderdi. Çantanın içinden şeker, oyuncak ve bisküvi çıkması ise duygu dolu anlara neden oldu.