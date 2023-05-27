Kumyaka meydanı proje demokrasisi ile şekillenecek

Mudanya Belediyesi, Kumyaka Mahallesi için meydan projesi çalışmalarına başladı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Nisa Kartaltepe ve birim müdürleri Kumyaka’da yapılan toplantıda proje hakkında Kumyaka halkına bilgi verdi. “Proje Demokrasisi” ile şekillenecek meydan, mahallenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanacak.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Kumyaka’da yapılacak meydan için hazırlıklara başlandığını belirterek, “Proje demokrasisi ile şekillenen projemizde halka rağmen değil, halkla birlikte hareket ediyoruz. Tarihi ve turistik yönleriyle öne çıkan Kumyakamızın meydan projesinin 1755 metrekare alan üzerinde şekillenmesi planlanıyor. Çocuk oyun alanı, dinlenme alanı, büfe gibi alanların planlandığı meydanda, Kumyakalı üreticiler için yöresel satış bölümleri de planlanacak” dedi. Projenin sunumunu Belediye Peyzaj Teknikeri Hanife Karaman yaptı. Sunumun ardından Kumyakalıların görüş ve önerileri alındı.