Köydeki çocukların bakkal amcası

İznik Belediyesi tarafından hayata geçirilen ’Yaşayan İznik Hazineleri’ projesi çerçevesinde, 41 yıldır seyyar ve normal bakkalcılık yapan Nurettin Dişli’nin hayatını ve mesleği ele alındı. Dişli, "Köydeki çocuklar bana bakkal amca diyor. Köyleri bakkalsız bırakmak istemedim" dedi.

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ustaları ile mesleklerinde yarım asrı devirmiş kişilerin hayatları, İznik Belediyesi tarafından belgeselleştirilmeye devam ediliyor. Bu çerçevede 41 yıldır İznik’te seyyar ve normal bakkalcılık yaparak geçimini sağlayan Nurettin Dişli’nin icra ettiği mesleğini hala aynı heyecanla devam ettirdiği ele alındı. İznik’e bağlı Kutluca Mahallesinde 1965 yılında dünyaya gelen Nurettin Dişli, ilkokulu okuduktan sonra İstanbul’un yolunu tuttu. İstanbul’da sanat okulunda otomotiv boya bölümünü bitiren Dişli, İznik’e döndükten sonra Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açmış olduğu Kur’an-ı Kerim kursunu da başarıyla bitirir. Okulda arkadaşlarına defter kalem getirip satarak başladığı meslek hayatına ilk önce köyünde açtığı bakkal ile daha sonra da İznik’te açtığı bakkal ile devam ettirdi.

Bakkal mesleğinde geçirdiği 41 yılı o günleri yaşarcasına anlatan Nurettin Dişli, "Bu mesleğe çok çilelerle başladık. Köylerimizde kışlar çok çetin geçiyordu. Normal zamanlarda İznik’ten köye at kiralayarak malzemeleri taşıyorduk. Buda çok zaman alıyordu. O zaman bir köyde ne lazımsa İznik’ten götürüyordum. Takas usulüyle buğday, arpa, yumurta gibi ürünlerle satış yaptığımızda oluyordu. Köyden İznik’e inip bakkal açınca da köyleri bakkalsız bırakmak istemedim. Yine bir araç alarak seyyar bakkallık yapmaya başladım. Halen buna devam ediyorum. Köylerde en çok yolumu çocuklar gözlüyor. Bakkal amca diye önümü kesiyorlar. Tabii hediyelerini de alıyorlar bizden. Benim gençlere tavsiyem çalışmaktan asla vazgeçmesinler. Hayat felsefeleri çalışmak olsun” diye konuştu.