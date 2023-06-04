Kırsal mahalleler merkezin konforuna kavuşuyor

Kırsal mahallelerde altyapısı tamamlanan bölgelerde yolların parke taş kaplama çalışmalarına hız veren İnegöl Belediyesi, Sungurpaşa Mahallesinde 16 sokağı 6 bin metrekare parke taş ile kaplıyor.

Şehrin dört bir yanında yatırımlarını sürdüren İnegöl Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte kırsal mahallelerdeki faaliyetlerine de hız verdi. Özellikle altyapıların tamamlandığı bölgelerde yol kaplama çalışmaları sürerken, son olarak Sungurpaşa Mahallesinde 16 sokakta 6 bin metrekare parke taş kaplaması için çalışmalara başlandı.

Devam eden çalışmaları Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın, beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi. Burada çalışmalara ilişkin açıklama da yapan Aydın, “Belediyemiz diğer mahallerimize olduğu gibi Sungurpaşa Mahallemize de büyük önem vermektedir. Bursa Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle yaklaşık 16 sokakta 6 bin metrekare dolayında kilit parke taş uygulamasını yerinde görmek için buradayız. Çalışmada artık sona gelindi. Mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Sungurpaşa Mahalle Muhtarı Enver Bali de, “Altyapımız tamamlandı, parke taş uygulamamız da sona geldi. Çok güzel bir çalışma oldu. Belediye Başkanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.